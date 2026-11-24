Росія / © Associated Press

Реклама

Останніми місяцями Росія частіше намагається влаштовувати диверсії на європейських оборонних об’єктах. Для підпалів, шпигунства та залякування працівників Кремль залучає посередників. Під загрозою опинилися компанії та логістичні ланцюжки, які займаються військовими закупівлями або постачають обладнання для Збройних сил України.

Про це повідомляє Національне управління захисної безпеки Великої Британії (NPSA).

Реклама

Що планує Росія

У відомстві зазначають, що мета Росії — зірвати військову підтримку України. Для атак Кремль зазвичай залучає посередників, які влаштовують прості диверсії, зокрема підпали. Окрім цього, ворог вдається до шпигунства, інформаційних операцій та залякування працівників.

Реклама

У NPSA попереджають: мішенню можуть стати будь-які компанії, що беруть участь в оборонних закупівлях, виробництві чи доставленні обладнання для ЗСУ. Також у зоні ризику працівники, які мають доступ до конфіденційної інформації або важливих активів.

Як захиститися від російських диверсантів та шпигунів

Британські фахівці зазначають, що ворожа розвідка зазвичай починається зі збору інформації у відкритих джерелах. Тому компаніям радять зробити кілька базових кроків:

Менше даних у Мережі. Організаціям варто прибрати із сайтів та соцмереж зайві подробиці про продукцію, приміщення, робочі процеси та посади працівників. За даними NPSA, диверсантам найважче атакувати компанії, які показують, що мають охорону, але не розкривають деталей своєї роботи.

Уважність працівників. Персонал закликають помічати підозрілу поведінку та не боятися перевіряти незнайомців — наприклад, людей без перепусток. Для цього радять використовувати спеціальну програму підготовки «Перевіряй та повідомляй» (SCaN).

Особиста безпека. Мішенню можуть стати не лише керівники, а й звичайні працівники. Їм радять не ходити одними й тими самими маршрутами за чітким графіком, бути обережними в поїздках за кордон і стежити, яка особиста інформація потрапляє в інтернет.

Диверсії РФ у Європі — останні новини

Нагадаємо, міністр Польщі, відповідальний за роботу спецслужб, Томаш Семоняк заявив, що закінчення війни в Україні не покладе край диверсійній кампанії Росії проти Європи. За його словами, російські таємні операції останніми місяцями лише активізувалися.

Раніше ми писали, що Естонія вирішила повністю закрити кордон із Росією після викриття спроби диверсії проти оборонного підприємства. Обмеження запровадять уже від 1 грудня.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів