РФ навчатиме китайських військових / © Associated Press

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Кремль розширює військову співпрацю з Китаєм. У 2025 році Москва прийме близько 600 китайських військовослужбовців для стажування на своїх військових базах та у навчальних центрах російських ЗС.

Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).

«Кремль ухвалив рішення надати можливість китайським військовослужбовцям вивчати та впроваджувати досвід російської армії, отриманий у війні проти України», — повідомив співрозмовник Kyiv Post у ГУР.

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Китайські військові вчитимуться, як протистояти західній зброї. Їх готуватимуть як танкістів, артилеристів, інженерів та фахівців із протиповітряної оборони. Українська розвідка вважає, що це показує бажання Росії та Китаю разом протистояти Заходу.

Раніше Bloomberg повідомляв про виробничі лінії з китайськими представниками на російській території. Незважаючи на це, минулого місяця Китай заявив про підтримку прямого діалогу між Росією та Україною після заяви Дональда Трампа про початок мирних переговорів.

«Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру», — заявила тоді речниця міністерства закордонних справ Мао Нін.

Нагадаємо, російські державні компанії, такі як «РЖД» і «Росатом», активно використовують великі інфраструктурні проєкти для просування своїх політичних інтересів в Африці.

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