Росія висунула умову для миру з Україною: що заявив Небензя

Василь Небензя / © Associated Press

Реклама

Представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що для «мирного врегулювання» Україна нібито має визнати так звані «реалії на місцях» і погодитися на усунення того, що Кремль називає «першопричинами» війни.

Про це він заявив 1 вересня, передають пропагандистські росЗМІ.

Реклама

За словами російського дипломата, без визнання Україною захоплених Росією територій Москва не бачить можливості для закінчення війни дипломатичним шляхом.

Реклама

«Без визнання сформованих реалій на місцях мирного врегулювання конфлікту в Україні не буде», — заявив Небензя.

Він також звинуватив українську владу в нібито «відмові усувати першопричини кризи» та заявив, що в такому разі РФ продовжуватиме домагатися своїх цілей воєнним шляхом.

Фактично Москва знову пов’язує припинення бойових дій з виконанням Україною російських територіальних і політичних вимог.

Що Москва називає умовами для миру

Російська влада протягом тривалого часу наполягає на врахуванні так званих «нових територіальних реалій». Йдеться про українські території, які Росія окупувала та намагається легітимізувати як власні.

Реклама

Кремль також пов’язує можливе врегулювання з виконанням своїх вимог у сфері безпеки та іншими політичними умовами.

Небензя повторив цю позицію в ООН, заявивши, що якщо Київ не погодиться на вимоги Москви, Росія продовжить війну.

Водночас Україна не визнає незаконну окупацію своїх територій і виступає за відновлення територіальної цілісності та дотримання міжнародно визнаних кордонів. Київ також наголошує на необхідності справедливого миру, а не домовленостей на умовах країни-агресорки.

Російський представник при ООН окремо заявив, що контакти Москви з західними країнами щодо «українського питання» нібито майже припинилися.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів