Росія не хоче бачити Європу за столом переговорів щодо України: заява Ушакова

Росія не планує запрошувати Європу на переговори / © Associated Press

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Європейським державам не збираються надавати місце за столом переговорів, присвячених врегулюванню війни в Україні. Таку заяву зробив сьогодні помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Росія не хоче давати Європі місця за столом переговорів: заява Ушакова

«Вони туди можуть потрапити, якщо куплять квитки, але ніхто їх за стіл переговорів запрошувати не збирається», — заявив Ушаков.

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Представник Кремля пояснив, що наразі сторони досягли домовленостей лише щодо відновлення тристороннього діалогу за участю Росії, України та Сполучених Штатів. Тим часом залучення європейських дипломатів до цієї структури переговорів початково не передбачалося.

Напередодні, 27 жовтня, президент Фінляндії Александр Стубб разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере за власною ініціативою провели телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Під час спілкування сторони порушили питання шляхів припинення війни в Україні, обговорили перспективи проведення тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі, а також торкнулися теми безпеки у Балтійському регіоні.

Тоді Ушаков зауважив, що тему потенційного представництва Європи у консультаціях щодо України наразі навіть не беруть до уваги.

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«Ми взагалі не розглядаємо, хто представлятиме Європу, тому що це вирішуватиметься на набагато пізнішому етапі», — казав Ушаков.

Чим не можна поступатися РФ на переговорах

Нагадаємо, дипломат Костянтин Єлісєєв зазначив, що Україна має твердо відстоювати власний суверенітет, територіальну цілісність і право самостійно визначати курс на вступ до ЄС та НАТО.

На його думку, реальними переговорами можна вважати лише процес після повного і безумовного припинення вогню, а сама мирна угода обов’язково повинна включати гарантії безпеки та механізми економічного відновлення держави.

Дипломат сформулював три ключові принципи для українських переговорників: «нічого про Україну без України», розв’язання питань європейської безпеки за участі партнерів ЄС, а також правило «нічого не погоджено, поки все не погоджено».

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Крім того, Єлісєєв окреслив п’ять червоних ліній, щодо яких Україна не має йти на поступки: заборона на обмеження суверенітету, недопустимість юридичної зміни кордонів, відсутність будь-яких обмежень для Збройних сил України, збереження національної ідентичності та свобода рішень щодо членства в ЄС і НАТО без зовнішнього тиску.

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