Нафтовий танкер / © Associated Press

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Росія дедалі більше залежить від експорту сирої нафти після того, як українські удари по нафтопереробних заводах суттєво скоротили її можливості з переробки сировини.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, за чотири тижні до 12 липня середній обсяг морських поставок російської сирої нафти становив 4,21 млн барелів на добу. Це лише на 10 тис. барелів менше від найвищого показника, зафіксованого після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Втім, зростання експорту не означає швидкого продажу сировини. Навпаки, дедалі більше танкерів із російською нафтою змушені простоювати в морі, очікуючи на покупців або перевалку.

Зокрема, п’ять танкерів із нафтою марки Urals перебувають на якорі біля єгипетського порту Мерса-ель-Хамра. Ще п’ять суден стоять біля архіпелагу Ріау неподалік Сінгапуру — одного з головних районів роботи так званого «тіньового флоту», який перевозить російську нафту в обхід санкцій.

Крім того, партії нафти Sokol, Sakhalin Blend та ESPO із Далекого Сходу можуть чекати на перевалку або подальше транспортування протягом кількох тижнів. Через це загальний обсяг російської нафти, що перебуває в морі, зріс приблизно до 135 млн барелів.

У Bloomberg зазначають, що причиною такого розвитку подій стали масштабні атаки українських безпілотників на російські НПЗ. Зокрема, ударів зазнали підприємство «Газпром нафтохім Салават» та Афіпський нафтопереробний завод.

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Через це обсяги переробки нафти в Росії у липні впали до найнижчого рівня за понад 21 рік. Наслідком стало загострення дефіциту пального всередині країни та необхідність спрямовувати на експорт ту нафту, яку неможливо переробити.

За інформацією ОПЕК, у червні Росія видобувала 8,93 млн барелів нафти на добу, що приблизно на 830 тис. барелів менше за погоджений рівень у межах домовленостей із країнами-виробниками.

Водночас експортні доходи РФ скорочуються. За чотиритижневим середнім показником валова вартість нафтового експорту за період до 12 липня становила 1,68 млрд доларів на тиждень — це приблизно на 200 млн доларів менше, ніж тижнем раніше.

Падіння доходів пов’язане насамперед зі зниженням вартості російської нафти. Так, ціна Urals із балтійських портів опустилася до 52,61 долара за барель, із чорноморських — до 52,13 долара. Далекосхідна ESPO подешевшала до 67 доларів за барель, а вартість російської нафти з доставкою до Індії знижувалася вже одинадцятий тиждень поспіль і досягла 70,58 долара за барель.

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Попри це, поставки до азійських країн залишаються високими. За чотири тижні до 12 липня вони зросли до 4 млн барелів на добу — це найбільший показник від початку повномасштабної війни. Водночас частина танкерів вирушає без зазначення кінцевого пункту призначення, що може свідчити про пошук нових покупців.

Додатковий тиск на Москву можуть створити й нові американські санкції. За даними Bloomberg, група сенаторів США вже погодила з адміністрацією Дональда Трампа просування нового санкційного законопроєкту проти Росії.

Раніше повідомлялося, що Україна дедалі активніше використовує далекобійні безпілотники та крилаті ракети для ударів по стратегічних об’єктах на території Росії.

Ми раніше інформували, що обсяги переробки нафти в Росії цього місяця впали до найнижчого рівня за понад 20 років.

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