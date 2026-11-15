«Росія не отримає санітарного кордону»: прем’єр Канади жорстко відповів на ультиматум Кремля

Марк Карні / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Канади Марк Карні наголосив, що Росія не матиме впливу на формування майбутньої архітектури безпеки Європи.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на спілкування канадського прем’єра з представниками ЗМІ.

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Карні запевнив, що Канада продовжить підтримувати союзників і не залишить інших учасників Альянсу без допомоги.

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«Безпекову архітектуру вільної Європи вирішуватиме вільна Європа та НАТО, а не Росія та перероблені Мінські угоди», — заявив глава канадського уряду.

Він також нагадав про військову присутність Канади в Балтійському регіоні. Наразі в Латвії перебувають близько 2500 канадських військовослужбовців, а сама Канада очолює розгорнуту там багатонаціональну бригаду НАТО.

Окремо Карні прокоментував російську вимогу вивести війська Альянсу з країн Балтії та Польщі. Він заявив, що Москва не зможе домогтися створення так званого санітарного кордону.

«Росія не отримає cordon sanitaire. Всі знають, як „добре“ ця ідея спрацювала у 1940-их», — зазначив прем’єр-міністр Канади.

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Раніше повідомлялося, що США вперше порушили питання можливого виходу України з Донбасу в обмін на вступ до НАТО.

Ми раніше інформували, що американські переговорники розширили порядок денний мирних переговорів, додавши до нього питання майбутньої архітектури безпеки Європи.

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