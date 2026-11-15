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«Росія не отримає санітарного кордону»: прем’єр Канади жорстко відповів на ультиматум Кремля
Відповідні рішення, за його словами, мають ухвалювати самі європейські держави спільно з НАТО.
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні наголосив, що Росія не матиме впливу на формування майбутньої архітектури безпеки Європи.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на спілкування канадського прем’єра з представниками ЗМІ.
Карні запевнив, що Канада продовжить підтримувати союзників і не залишить інших учасників Альянсу без допомоги.
«Безпекову архітектуру вільної Європи вирішуватиме вільна Європа та НАТО, а не Росія та перероблені Мінські угоди», — заявив глава канадського уряду.
Він також нагадав про військову присутність Канади в Балтійському регіоні. Наразі в Латвії перебувають близько 2500 канадських військовослужбовців, а сама Канада очолює розгорнуту там багатонаціональну бригаду НАТО.
Окремо Карні прокоментував російську вимогу вивести війська Альянсу з країн Балтії та Польщі. Він заявив, що Москва не зможе домогтися створення так званого санітарного кордону.
«Росія не отримає cordon sanitaire. Всі знають, як „добре“ ця ідея спрацювала у 1940-их», — зазначив прем’єр-міністр Канади.
Раніше повідомлялося, що США вперше порушили питання можливого виходу України з Донбасу в обмін на вступ до НАТО.
Ми раніше інформували, що американські переговорники розширили порядок денний мирних переговорів, додавши до нього питання майбутньої архітектури безпеки Європи.