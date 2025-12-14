Росія не змогла запустити космічну ракету: що сталося

Російська космічна ракета "Протон" / © Роскосмос

Реклама

Росія відклала запланований на 15 грудня запуск ракети-носія «Протон-М», з космодрому Байконур у Казахстані. Це вже другий конфуз Росії під час запусків космічних апаратів на Байконурі.

Про перенесення запуску ракети «Протон-М», яка мала доставити на орбіту гідрометеорологічний супутник, повідомили в російській державній корпорації «Роскосмос».

«Під час планових передстартових перевірок усіх систем діагностовано локальну невідповідність у розгінному блоці», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Старт космічної ракети перенесено «для усунення недоліків».

Ракета «Протон» експлуатується із середини 1960-х років. У майбутньому її планували замінити ракетами «Ангара».

Як повідомлялося раніше, 27 листопада на Байконурі під час запуску корабля «Союз МС-28» до Міжнародної космічної станції було пошкоджено єдиний стартовий стіл для російських пілотованих місій.

Експерти зазначали, що внаслідок аварії Росія втратила можливість відправляти людей до космосу, чого не було від 1961 року. За їхніми оцінками, запуски кораблів «Союз» та «Прогрес» «відкладаються на невизначений термін», оскільки іншого стартового столу немає, а збудувати новий у поточних умовах практично неможливо.

Реклама

Нагадаємо, влітку цього року видання Forbes повідомляло, що Росія може перейти до нового етапу гібридної війни у космосі. Кремль розглядає сценарій «ядерного саботажу», який може вивести з ладу ключові супутники США, Європи та компанії SpaceX, що забезпечують зв’язок, зокрема і для України.