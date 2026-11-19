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Росія нібито спокійно сприймає ідею надання Україні гарантій безпеки за зразком статті 5 Північноатлантичного договору. Йдеться про механізм, подібний до принципу колективної оборони НАТО.

Про це заявив зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, повідомляє Clash Report.

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За його словами, американській стороні вдалося домогтися того, щоб Москва погодилася розглядати концепцію гарантій безпеки для України, побудованих за принципом статті 5 НАТО. Водночас Кушнер визнав, що в Росії до цієї ідеї є скепсис і недовіра.

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«Я знаю, що в Росії є багато скепсису та недовіри до цієї концепції. Саме тому важливо відновити діалог між Європою та Росією», — сказав він.

Кушнер також наголосив, що для США надання Україні гарантій безпеки за зразком п’ятої статті НАТО було б дуже серйозним кроком. За його словами, президент Дональд Трамп відкритий до такої можливості, однак вона має відповідати інтересам Сполучених Штатів і бути частиною ширшого пакета безпекових домовленостей.

«З американської точки зору, надати гарантії безпеки за зразком статті 5 — це справді дуже великий крок. І я думаю, що президент Трамп відкритий до цього. Але, очевидно, це має відповідати інтересам Америки, і ми повинні переконатися, що такі гарантії будуть частиною ширшого пакета безпеки», — заявив Кушнер.

Водночас із наведених слів Кушнера не випливає, що Росія офіційно погодилася на такі гарантії. Йдеться про його оцінку позиції Москви щодо самої концепції.

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Тим часом президент США Дональд Трамп долучився телефоном до зустрічі європейських союзників України в Берліні після переговорів з диктатором РФ Путіним. Трамп розповів про свою розмову з очільником Кремля та намагався переконати їх у серйозності намірів РФ щодо мирного врегулювання війни.

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