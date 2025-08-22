Росія облаштовує шпигунську станцію в Балтійському регіоні: які загрози для НАТО / © ТСН.ua

РФ протягом останніх двох років веде активне будівництво нової шпигунської станції на узбережжі Балтійського моря.

Про це пише News Week.

Супутникові знімки, проаналізовані розслідувальним проєктом «Точний», показують, що потенційний шпигунський центр розташований у Калінінградській області — російському напіванклаві, який межує з країнами НАТО — Польщею і Литвою.

За даними дослідників, будівництво розпочалося у березні 2023 року і вже майже завершене. Експерти вважають, що об’єкт у Черняховському районі, який розташований неподалік авіабази Балтійського флоту РФ, є круговою антенною решіткою (CDAA), призначеною для радіорозвідки та зв’язку.

Росія протягом останніх двох років веде активне будівництво нової шпигунської станції на узбережжі Балтійського моря / Фото: tochnyi.info / © Newsweek

Що це означає для НАТО

Подібні системи широко використовувалися під час Холодної війни для електронного спостереження, визначення напрямку радіосигналів і зв’язку з підводними човнами. «Точний» зазначає, що Росія може використовувати цю станцію для перехоплення радіозв’язку НАТО та тріангуляції позицій.

Знімки SAR місця з Sentinel-1 через базу даних Copernicus / Фото: tochnyi.info / © newsweek.com

Аналіз супутникових знімків показав, що діаметр антени може сягати 1600 метрів. За інформацією «Точного», це «значно перевищує діапазон розмірів відомих CDAA», хоча дослідники зауважують, що зробити остаточні висновки щодо призначення об’єкта наразі складно.

Видання Newsweek звернулося до Міністерства оборони Росії по коментарі, але відповіді не отримало.

Нагадаємо, Росія використовує для шпигунства за країнами Заходу «кораблів-привиди», місією яких є збір інформації про критичну інфраструктуру на півночі Європи.

Розслідувачі вважають, що Москва зацікавлена в тому, щоб знати, куди у країнах Заходу можна завдати удару в разі ескалації конфлікту в Україні. Тому розвідувальні кораблі виконують картографування вітрових електростанцій, комунікаційних кабелів або підводного енергопостачання.