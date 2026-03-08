Прапор Росії / © iStock

Реклама

В Росії не приховують своїх сподівань на те, що криза на Близькому Сході критично вдарить по обороноздатності України. Кремль відкрито розраховує на суттєве погіршення військових спроможностей української армії вже в найближчому майбутньому через скорочення західної допомоги.

Про це сказав посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник.

Росія активно просуває наратив про те, що Україна критично залежить від зовнішніх постачань озброєння. За словами представника МЗС РФ, відсутність регулярної підтримки стане фатальною для Збройних сил України не в довгостроковій, а у дуже близькій перспективі.

Реклама

«Відсутність такого роду постачань, безумовно, суттєво впливатиме на Україну. Причому це навіть не середньострокова перспектива, це найближче майбутнє», — заявив Мірошник.

Водночас російський чиновник вдався до традиційних для Кремля маніпуляцій, стверджуючи, що керівництво України нібито «панікує», а західні союзники перебувають у розгубленому стані та «не розуміють, що їм робити».

Головною надією Москви залишається перерозподіл військових ресурсів США. В Москві очікують, що Вашингтон буде змушений обрати нові пріоритети.

«Якщо Сполучені Штати дійсно перенаправлять усі свої потоки на власні інтереси, або на Ближній Схід, або на захист себе, то найближчим часом Україна залишиться без серйозних постачань. І це відіб’ється на їхніх військових можливостях», — підсумував російський посол.

Реклама

Як війна на Близькому Сході вплине на Україну

Нагадаємо, Зеленський раніше висловлював занепокоєння, що війна навколо Ірану може вплинути на постачання зброї Україні від західних союзників, зокрема систем протиповітряної оборони. Україна вже відчувала нестачу американських систем Patriot, які є ключовими для перехоплення російських балістичних ракет.

Також єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс заявив, що за чотири місяці зимового сезону Україна використала близько 700 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, відбиваючи російські атаки.

Проте, посолка України в НАТО Альона Гетьманчук запевнила, що загострення ситуації на Близькому Сході наразі не має негативного впливу на військову допомогу для України. Йдеться насамперед про постачання американської зброї, яке здійснюється коштом союзників і партнерів Північноатлантичного альянсу.