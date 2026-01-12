- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 401
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія очолила рейтинг постачальників важливого товару до США: про що йдеться
РФ стала лідером з постачання гречки до США, обійшовши Канаду завдяки торговельним лазівкам.
За підсумками січня–жовтня 2025 року Росія посіла перше місце серед експортерів гречки до США, випередивши багаторічного лідера — Канаду. Згідно з даними американської статистики, обсяг постачань російської крупи склав 1,8 млн доларів, тоді як канадської — 1,6 млн доларів.
Про це повідомляє UkrAgroConsult.
За інформацією видання, для РФ це найвищий показник з 2022 року (тоді сума сягала 3,3 млн доларів). Попри скромні масштаби цифр у контексті світової торгівлі, російська пропаганда вже використовує цей факт як доказ неефективності санкцій.
Експерти пояснюють такий «успіх» не особливим попитом, а специфікою американського законодавства. Через митну політику Дональда Трампа, яка ускладнила агроімпорт для низки країн, Росія опинилася у вигідному становищі, продовжуючи постачати непідсанкційні товари без додаткових мит.
Для порівняння, обсяги постачань з інших країн значно менші:
Україна — 155,3 тис. доларів;
Китай — 121,7 тис. доларів;
Литва — 119,7 тис. доларів.
Нагадаємо, Трамп закликав Росію та Китай вести бізнес зі Сполученими Штатами.
Раніше ми писали, внутрішнє оточення президента США Дональда Трампа дедалі активніше обговорює Росію як потенційно привабливий напрямок для американського бізнесу у разі завершення війни проти України.