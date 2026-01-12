ТСН у соціальних мережах

Світ
401
1 хв

Росія очолила рейтинг постачальників важливого товару до США: про що йдеться

РФ стала лідером з постачання гречки до США, обійшовши Канаду завдяки торговельним лазівкам.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Росія

Росія / © Associated Press

За підсумками січня–жовтня 2025 року Росія посіла перше місце серед експортерів гречки до США, випередивши багаторічного лідера — Канаду. Згідно з даними американської статистики, обсяг постачань російської крупи склав 1,8 млн доларів, тоді як канадської — 1,6 млн доларів.

Про це повідомляє UkrAgroConsult.

За інформацією видання, для РФ це найвищий показник з 2022 року (тоді сума сягала 3,3 млн доларів). Попри скромні масштаби цифр у контексті світової торгівлі, російська пропаганда вже використовує цей факт як доказ неефективності санкцій.

Експерти пояснюють такий «успіх» не особливим попитом, а специфікою американського законодавства. Через митну політику Дональда Трампа, яка ускладнила агроімпорт для низки країн, Росія опинилася у вигідному становищі, продовжуючи постачати непідсанкційні товари без додаткових мит.

Для порівняння, обсяги постачань з інших країн значно менші:

  • Україна — 155,3 тис. доларів;

  • Китай — 121,7 тис. доларів;

  • Литва — 119,7 тис. доларів.

Нагадаємо, Трамп закликав Росію та Китай вести бізнес зі Сполученими Штатами.

Раніше ми писали, внутрішнє оточення президента США Дональда Трампа дедалі активніше обговорює Росію як потенційно привабливий напрямок для американського бізнесу у разі завершення війни проти України.

