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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Росія офіційно вийшла з Європейської конвенції проти катувань

Відтепер міжнародні моніторингові місії втратили будь-який доступ до місць утримання в Росії, зокрема до тих, де незаконно тримають українських військовополонених та цивільних заручників.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Москва

Москва / © Getty Images

Росія офіційно вийшла з Європейської конвенції Ради Європи про запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Про це повідомляє пресслужба Ради Європи.

Рішення набуло чинності 1 листопада, через рік після повідомлення Москви про денонсацію документа.

Відтепер Європейський комітет із запобігання катуванням не зможе здійснювати незалежний моніторинг російських місць позбавлення волі. У Раді Європи також нагадали про повідомлення щодо ймовірних катувань українських військовополонених і цивільних на окупованих територіях та в самій Росії.

Європейського комітету із запобігання катуванням Алан Мітчелл заявив, що рішення Росії завершує мандат органу на моніторинг ситуації в країні.

«Вихід РФ означає припинення незалежного контролю за умовами утримання людей у російських місцях позбавлення волі», — зазначив він.

Нагадаємо, Росія приєдналася до Конвенції 1998 року. Упродовж 1998–2021 років Комітет здійснив у країні 30 візитів і відвідав понад 450 місць позбавлення волі. Водночас Росія була єдиною державою-учасницею, яка відмовлялася дозволяти публікацію звітів Комітету про візити та відповідей російської влади на них.

Українська влада продовжує дозволяти Європейському комітету із запобігання катуванням відвідувати будь-які місця позбавлення волі на території країни в будь-який час.

Нагадаємо, Німеччина закликала Росію негайно припинити катування українських військовополонених та цивільних, а також повернути всіх незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей.

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що задокументовано 695 видів тортур, які Росія застосовує до військовополонених та цивільних українців у неволі. Серед них — електрошок, побиття, каліцтва під час гоління та голод. Також Україна верифікувала 186 місць утримання полонених у РФ та в окупації.

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