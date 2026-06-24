Росія оголює тили, щоб врятувати Москву і Кримський міст від ударів ЗСУ – деталі від розвідки

Атакований московський НПЗ / © Exilenova+

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Українська розвідка отримала секретні документи, що підтверджують ефективність далекобійних ударів ЗСУ. Через це російське керівництво почало екстрено переміщувати системи ППО до Москви та Керченського мосту.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результами доповіді керівника ГУР Міноборони Олега Іващенка.

Росія стягує ППО з регіонів

Розвідці вдалося отримати внутрішні документи РФ, які містять реальну оцінку наслідків українських далекобійних «санкцій». Також у них зафіксовано кроки, яких російське керівництво вживає у відповідь на поточну ситуацію.

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«Одним із таких заходів є переміщення систем ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту. Фактично саме ці два периметри росіяни отримали команди захищати за рахунок послаблення інших напрямків на своїй території та на тимчасово окупованій території України. Зробимо висновки», — заінтригував Зеленський.

Результати останні ударів ЗСУ по Росії

Крім того, розвідка повідомила про низку нещодавніх успішних ударів по території окупантів. Зокрема, серед найвагоміших результатів — знищення понад 60 тис. т боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту поблизу Петербурга.

Також проведений воєнною розвідкою аналіз підтвердив виконання необхідних цілей із переліку російських військових виробництв. Сили оборони України завдали точних ударів по російських підприємствах, що виготовляють радіоелектроніку та інші критично важливі компоненти для забезпечення армії РФ.

Україна готує кроки у відповідь на затягування Росією війни

Окрему доповідь Зеленський заслухав про стан російського виробництва ракет та стратегічної воєнної авіації.

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«Готуємо нові наші цілком справедливі кроки у відповідь на затягування Росією війни та удари по території України. Важливо, щоб до якнайбільшої кількості росіян дійшло розуміння, що війну затягує саме відмова російського керівництва від дипломатії. Україна надала змістовні дипломатичні пропозиції», — наголосив президент.

Зауважимо, що Кремль визнав ескалацію далекобійних ударів України по енергетичній інфраструктурі РФ, зокрема по Московському НПЗ, але применшує їхній вплив. президент Росії Володимир Путін заявив, що ці масові атаки дронів мають на меті дестабілізувати суспільство та відвернути увагу від фронту, а також спробував звинуватити в їхній організації Захід. За даними аналітиків, диктатор намагається заспокоїти суспільство та приглушити критику через нездатність ППО захистити критичні об’єкти.

Водночас у Росії виник дефіцит палива й обмеження на бензин у багатьох регіонах. Чиновники пояснюють проблеми заходами уряду та світовою волатильністю цін на нафту, замовчуючи прямий вплив українських ударів.

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