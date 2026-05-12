Росія оновлює літаки Ту-160: у мережі з’явилося фото модернізованого "Дейнекіна", але є нюанс

Російський літак Ту-160 / © Defence blog

Реклама

Кремль намагається демонструвати відновлення своєї стратегічної авіації, проте реальні темпи модернізації та кількість боєздатних бортів суттєво відрізняються від переможної риторики пропагандистів.

Про це повідомляє Defence Blog із посиланням на дані розвідувальної спільноти AviVector та супутникові знімки.

П’ять років на один борт

У мережі з’явилося перше фото стратегічного бомбардувальника Ту-160 «Дейнекін» (серійний номер 8-04) після його оновлення до стандарту «М». Процес модернізації цього літака на Казанському авіаційному заводі тривав майже п’ять років — перші кадри з ним у цехах були зафіксовані ще у 2020 році.

Реклама

Довідка: Ту-160 (за класифікацією НАТО — Blackjack) — це найважчий надзвуковий бойовий літак у світі, здатний нести до 12 крилатих ракет Х-55 або Х-101/102. Модернізація до рівня Ту-160М передбачає оновлення авіоніки, систем зв’язку та покращення двигунів.

Боєздатна лише третина флоту

Попри амбітні заяви Москви про «відродження» флоту, аналіз відкритих даних показує значно скромнішу картину:

У розпорядженні ПКС РФ перебуває близько 18 одиниць Ту-160М.

Лише сім літаків (приблизно 1/3 флоту) залучені до бойових місій проти України.

Реклама

Решта бортів перебувають на стадії випробувань, навчання, тривалого технічного обслуговування або модернізації.

Значна частина авіапарку (від 7 до 9 одиниць) постійно перебуває в цехах заводу в Казані. Це свідчить про те, що програма модернізації та будівництва нових Ту-160М2 просувається набагато повільніше, ніж заявляв Кремль.

© Defence blog

Логістичний розрив та вразливість

Аналітики зазначають, що окупанти змушені розосереджувати літаки між аеродромами «Енгельс-2» (Саратовська обл.) та «Українка» (Далекий Схід), щоб зменшити ризики від ударів українських дронів.

Росія розосереджує літаки між аеродромами / © Defence blog

Зазначимо, що «Енгельс-2» використовується як передова база для спорядження ракетами. А «Українка» служить тиловим сховищем, куди дрони дістають значно важче, проте це змушує літаки долати тисячі кілометрів «вхолосту», витрачаючи дорогоцінний ресурс двигунів.

Реклама

Супутникові знімки від 18 березня 2026 року зафіксували, що Росія почала використовувати новий виробничий цех у Казані, будівництво якого почалося ще у 2020 році. Проте, чи прискорить це вихід нових бомбардувальників — питання залишається відкритим, адже «Дейнекін» довів, що оновлення навіть одного літака займає роки.

Нагадаємо, російські літаки та інфраструктура аеродромів на території тимчасово окупованого Криму постійно потрапляють під удар українських дронів чи ракет.

Новини партнерів