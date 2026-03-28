Диктатор Путін / © Associated Press

Росія не змогла надати належної підтримки своєму союзнику та партнеру Ніколасу Мадуро у Венесуелі, аналогічна ситуація була з Башаром Асадом у Сирії, а нині — з Іраном.

Про це заявив колишній директор зі справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США, дипломат Метью Брайза в етері телеканалу Еспресо.

«Росія, ймовірно, нині отримує від війни в Ірані більше економічних вигод, ніж будь-яка інша країна, адже через зростання цін на нафту має додаткові $150–200 млн щодня. Водночас Україна ефективно цьому протидіє, завдаючи ударів по російських нафтопереробних заводах та іншій нафтовій інфраструктурі, зокрема портах», — зазначив дипломат.

Він додав, що не факт, що зрештою Росія зможе отримати економічну вигоду від цієї війни.

«Тож не факт, що в підсумку Росія економічно виграє від цієї війни в Ірані. Водночас варто зазначити, що міжнародний престиж Росії та особистий авторитет Путіна суттєво постраждали», — зауважив Брайза.

За його словами, Іран тривалий час був партнером і союзником РФ, зокрема, постачав «шахеди», які тепер російська сторона виробляє самостійно. Втім, у відповідь на атаки Ізраїлю та США по Ірану Росія фактично не вжила активних дій.

Крім того, дипломат звернув увагу, що реакція Москви на дії Сполучених Штатів була доволі стриманою. Це може свідчити про те, що Росія настільки зосереджена на війні проти України, що не має ресурсів для підтримки Ірану.

«Не думаю, що Росія зараз робить щось більше, крім передачі розвідданих», — пояснив він.

За його словами, за наявною інформацією, Москва передає Тегерану військові розвідувальні дані, які можуть використовуватися для наведення ударів по об’єктах, де, ймовірно, перебував американський персонал.

«Але, так само як Росія не змогла допомогти своєму союзнику і партнеру Мадуро, вона не змогла надати достатньої підтримки Ірану — так само було й з Асадом у Сирії», — підсумував дипломат.

Раніше повідомлялося, що Росія розширює військову співпрацю з Іраном, надаючи технології для ударів по силах США та Ізраїлю.

Ми раніше інформували, що президент Ірану Масуд Пезешкіан опублікував звернення до диктатора Путіна, у якому висловив вдячність за підтримку та натхнення у поточному військовому протистоянні.