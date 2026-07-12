"Росія отруїла сенатора США?": соратниця Трампа зробила гучну заяву про смерть Ліндсі Ґрема

Американський сенатор Ліндсі Ґрем / © Associated Press

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Американська права активістка та соратниця президента США Дональда Трампа Лора Лумер закликала розслідувати раптову смерть сенатора Ліндсі Ґрема, припустивши, що причиною могло стати отруєння, до якого причетні Росія або Іран.

Відповідні заяви вона оприлюднила у серії дописів на платформі X.

Активістка звернула увагу на те, що незадовго до смерті Ліндсі Ґрем відвідав Україну, де виступав за посилення санкцій проти Росії та заявляв про підтримку відповідного законопроєкту Білим домом.

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«Чи не отруїла Росія щойно Ліндсі Ґрема? Це справді потребує розслідування», — написала Лумер.

Вона також нагадала, що, за її словами, російська делегація відвідала похорон верховного лідера Ірану, під час якого нібито лунали заклики до вбивства самої Лумер, президента Дональда Трампа та сенатора Ґрема.

«Ліндсі Ґрем ще день тому був в Україні… Тепер він раптово помер від нібито випадкової хвороби… Чи не вбила Росія щойно сенатора США?» — задала риторичне запитання активістка.

В іншому дописі Лумер стверджує, що ідеолог «рашизму» Олександр Дугін раніше закликав до вбивства американського сенатора.

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На підтвердження своїх слів вона опублікувала публікацію Дугіна в соцмережі, в якій він закликав до смерті Грема, а на російському телебаченні неодноразово обговорювали його усунення.

Згодом активістка повідомила, що її заклики до розслідування активно цитують іранські медіа, та наголосила на необхідності проведення токсикологічної експертизи.

«Потрібно негайно провести токсикологічну експертизу. Погрози його життю різко зросли на початку цього тижня. Це не теорія змови. Нам потрібно знати, чи був він позначений Іраном чи Росією. Там достатньо доказів, щоб спонукати до розслідування», — написала Лумер.

В окремому повідомленні вона також назвала «дуже підозрілим» те, що, за її словами, російські державні ЗМІ поширюють матеріали про святкування смерті сенатора в Ірані.

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Чим відома Лора Лумер

Лора Лумер є американською правою активісткою, яка підтримує Дональда Трампа та неодноразово привертала увагу резонансними заявами.

Зокрема, раніше вона стверджувала, що теракти 11 вересня 2001 року були «внутрішньою роботою».

Через антимусульманські дописи її акаунт у Twitter був заблокований, однак після придбання соціальної мережі Ілоном Маском доступ до нього відновили.

Останнім часом Лумер також висловлювала сумніви щодо щирості підтримки Дональда Трампа з боку президента РФ Володимира Путіна під час американської президентської кампанії 2016 року. На її думку, це могло бути частиною «психологічної операції», спрямованої на вплив на американських консерваторів.

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Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем помер увечері 11 липня після раптової короткочасної хвороби. Політик десятиліттями впливав на зовнішню політику Сполучених Штатів, був одним із найпослідовніших критиків Кремля та навіть у складні періоди відносин між Києвом і Вашингтоном продовжував виступати за військову допомогу Україні й посилення санкцій проти Росії.

За кілька днів до смерті Ґрем відвідав Київ і поспілкувався з українськими журналістами.

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