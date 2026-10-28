Росія отримала рекордні $2,76 млрд за тиждень від експорту нафти: такого не було від початку війни

РФ рекордно заробляє на нафті / © ТСН.ua

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За минулий тиждень вартість морського експорту російської нафти зросла до 2,76 млрд доларів.

Про це пише Bloomberg.

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За даними агентства, вартість морських поставок російської нафти за тиждень збільшилася приблизно на 430 млн доларів — до 2,76 млрд доларів. Це рекордний рівень за час повномасштабної війни.

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Зростання виручки відбулося попри зниження цін на російську нафту марки Urals. Це падіння компенсували суттєве збільшення обсягів відвантаження та подорожчання нафти сорту ESPO.

Згідно з даними відстеження суден і галузевими звітами, за тиждень, що завершився 25 жовтня, 37 танкерів завантажили близько 26,93 млн барелів російської сирої нафти.

Для порівняння, тижнем раніше 31 танкер завантажив 21,87 млн барелів.

Водночас, як зауважує Bloomberg, Росія відвантажила найменший обсяг нафти за понад місяць, хоча робота її головного балтійського порту швидко відновилася після попередньої зупинки.

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За чотири тижні до 25 жовтня середні обсяги російського нафтового експорту скоротилися до 3,55 млн барелів на добу. Це на 30 тис. барелів на добу менше, ніж за період до 18 жовтня, і найнижчий показник за п’ять тижнів.

Основними покупцями російської сирої нафти залишаються Китай та Індія. Проте визначити кінцевого одержувача окремих партій вантажу вдається не завжди: для цього судна мають пройти значну частину маршруту.

Через це в даних про багато нещодавніх відвантажень як пункти призначення зазначені лише проміжні зупинки, наголошує видання.

Раніше повідомлялося, що світові ціни на нафту зросли приблизно на 3% та сягнули найвищого рівня за п’ять місяців через нові атаки в Саудівській Аравії.

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Автор публікації

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