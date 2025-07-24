ракетний удар по Україні

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Росія придбала в індійської компанії потужну вибухівку, яку держава-агресорка може використовувати у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Ще у грудні 2024 року індійська компанія Ideal Detonators Private Limited відправила до РФ дві партії октогену вартістю понад 1,4 млн доларів. Одержувачі — підприємства в Самарській області, які займаються виробництвом вибухівки.

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Згідно з даними індійської митниці, одну партію на 405 200 доларів придбала компанія «Високотехнологічні системи ініціювання», яка виробляє неелектричні засоби підривання.

Іншу партію, на суму понад 1 млн доларів, отримав виробник вибухових речовин «Промсинтез».

Чиновник індійського уряду, безпосередньо знайомий із цим постачанням, підтвердив продаж вибухівки росіянам.

Октоген (HMX) — надпотужна вибухова речовина, яку застосовують у виробництві ракетного палива, боєголовок, торпед та інших вибухових пристроїв. Октоген відомий як «високоякісна вибухівка», що означає, що він швидко детонує та призначений для максимального руйнування.

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Уряд США визначив октоген як «критично важливу речовину для воєнних зусиль Росії» та застеріг фінансові установи від сприяння будь-якому продажу цієї речовини Москві.

Про продаж октогену російським фірмам раніше не повідомлялося.

За словами трьох юристів, що спеціалізуються на санкціях, Міністерство фінансів США має повноваження накладати санкції на тих, хто продає Росії октоген та подібні речовини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до кінця 2025 року в Росії очікують приїзду 1 млн робітників з Індії, якими хочуть компенсувати дефіцит робочої сили.

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