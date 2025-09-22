Росія передала КНДР технології, які ставлять світ під ядерну загрозу

Кім та Путін / © Associated Press

Реклама

Минулого тижня стало відомо, що Росія передала Північній Кореї технології реакторів для атомних підводних човнів. Цей крок став обміном: Пхеньян підтримує Москву на полі бою в Україні, відправляючи війська та боєприпаси, а натомість отримує реактори, зняті з озброєння російських підводних човнів.

Про це пише видання The Telegraph.

За оцінками української сторони, з жовтня 2024 року до України було направлено понад 12 тисяч військовослужбовців з Північної Кореї, а планується додатково ще 30 тисяч. Унаслідок боїв вже налічується близько 4 тисяч поранених.

Реклама

Передані реактори є компактними і достатні для забезпечення енергопостачання підводного човна водотоннажністю до 7 тисяч тонн — потенційно це дозволяє встановлювати на нього крилаті або балістичні ракети, включно з ядерними боєголовками. Така модернізація радикально підвищує стратегічний потенціал Північної Кореї та створює нову глобальну загрозу.

Попри це, складність реалізації проекту залишається високою. Північнокорейські верфі обмежені санкціями, а фахівці не завжди мають достатню кваліфікацію, тож створення повноцінного атомного човна може зайняти роки.

Міжнародне право забороняє передачу таких технологій: Росія, як ядерна держава, не може передавати технології ядерної зброї, а Північна Корея з 2003 року фактично вийшла з ДНЯЗ. Резолюції Ради Безпеки ООН прямо забороняють таку допомогу.

Реакція міжнародної спільноти поки стримана: Південна Корея називає це ескалацією, Україна закликає посилити контроль за постачанням зброї, Китай утримується від коментарів, а США та союзники уважно стежать за розвитком ситуації у регіоні.

Реклама

Експерти попереджають: навіть якщо створення атомного підводного човна Північній Кореї вдасться лише частково, це вже радикально змінить баланс сил і збільшить ризики ядерної загрози у світовому масштабі.