ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
688
Час на прочитання
2 хв

Росія передала КНДР технології, які ставлять світ під ядерну загрозу

Росія надала КНДР технології реакторів для атомних підводних човнів. Цей крок може значно посилити ядерну загрозу у світі та змінити стратегічний баланс.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Кім та Путін

Кім та Путін / © Associated Press

Минулого тижня стало відомо, що Росія передала Північній Кореї технології реакторів для атомних підводних човнів. Цей крок став обміном: Пхеньян підтримує Москву на полі бою в Україні, відправляючи війська та боєприпаси, а натомість отримує реактори, зняті з озброєння російських підводних човнів.

Про це пише видання The Telegraph.

За оцінками української сторони, з жовтня 2024 року до України було направлено понад 12 тисяч військовослужбовців з Північної Кореї, а планується додатково ще 30 тисяч. Унаслідок боїв вже налічується близько 4 тисяч поранених.

Передані реактори є компактними і достатні для забезпечення енергопостачання підводного човна водотоннажністю до 7 тисяч тонн — потенційно це дозволяє встановлювати на нього крилаті або балістичні ракети, включно з ядерними боєголовками. Така модернізація радикально підвищує стратегічний потенціал Північної Кореї та створює нову глобальну загрозу.

Попри це, складність реалізації проекту залишається високою. Північнокорейські верфі обмежені санкціями, а фахівці не завжди мають достатню кваліфікацію, тож створення повноцінного атомного човна може зайняти роки.

Міжнародне право забороняє передачу таких технологій: Росія, як ядерна держава, не може передавати технології ядерної зброї, а Північна Корея з 2003 року фактично вийшла з ДНЯЗ. Резолюції Ради Безпеки ООН прямо забороняють таку допомогу.

Реакція міжнародної спільноти поки стримана: Південна Корея називає це ескалацією, Україна закликає посилити контроль за постачанням зброї, Китай утримується від коментарів, а США та союзники уважно стежать за розвитком ситуації у регіоні.

Експерти попереджають: навіть якщо створення атомного підводного човна Північній Кореї вдасться лише частково, це вже радикально змінить баланс сил і збільшить ризики ядерної загрози у світовому масштабі.

Дата публікації
Кількість переглядів
688
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie