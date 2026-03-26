Прапори Ірану та РФ

За даними двох джерел, знайомих із розвідкою, високопосадовці Ірану та РФ розпочали таємні переговори щодо постачань дронів одразу через кілька днів після ударів Ізраїлю та США по Тегерану.

Опрацювання заявок стартувало на початку березня і, як очікувалося, мало завершитися до кінця місяця, інформує Financial Times.

Один із західних представників силових відомств зазначив, що поки що не вдалося встановити точний клас безпілотників, які Росія погодилася надіслати Ірану.

Водночас він додав, що Москва може поставити моделі на кшталт Герань-2, створені на основі іранського Shahed-136.

Джерела також підкреслюють, що Москва підтримує тісні зв’язки з Тегераном, надаючи найважливішу підтримку союзнику, зокрема супутникові знімки, дані для цілевказання та розвідувальну інформацію.

FT відзначає, що постачання озброєння, зокрема безпілотників, може стати першим свідченням того, що Москва готова надавати Ірану «смертоносну підтримку з початку війни».

Високопосадовий західний чиновник зауважив, що втручання Москви спрямоване не лише на зміцнення боєздатності Ірану, а й на забезпечення більш широкої політичної стабільності режиму в Тегерані.

