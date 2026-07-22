Криза пального у РФ / © pixabay.com

Реклама

Російська влада перенаправляє постачання пального із Сибіру та нарощує імпорт із Білорусі, намагаючись запобігти дефіциту в Московському регіоні на тлі загальнонаціональних перебоїв.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, паливна криза тією чи іншою мірою зачепила всі 11 часових поясів Росії. Від травня Україна активізувала удари по російських НПЗ, прагнучи послабити можливості військово-промислового комплексу РФ.

Реклама

Як повідомили галузеві джерела, на початку липня виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно до 65% від середнього сезонного рівня споживання. Протягом попередніх місяців обсяги виробництва також не покривали внутрішній попит.

Після удару по Московському нафтопереробному заводу в середині червня в регіоні виник дефіцит бензину та дизельного пального, а на автозаправних станціях утворилися довгі черги.

Втім, як зазначають регіональні трейдери та джерела Reuters, до середини липня ситуацію з постачанням у Москві вдалося стабілізувати.

Найскладніша ситуація, за інформацією агентства, склалася в тимчасово окупованому Криму. Там призупинили дитячі туристичні програми, запровадили нормування пального та обмежили соціальну активність, зокрема скоротили години роботи магазинів і кафе.

Реклама

Щоб компенсувати втрати через пошкодження нафтопереробних заводів, до Московської області переорієнтували постачання автомобільного бензину, виробленого на Уралі та в Сибіру. Крім того, регіон почав отримувати додаткові обсяги пального з Білорусі.

Зазначається, що Московська область щороку споживає близько 6 млн тонн бензину. Для забезпечення такого попиту Росія також розпочала імпорт пального з Індії.

Віцепрем’єр РФ Олександр Новак заявив, що внутрішній паливний ринок країни «частково стабілізувався», хоча в окремих регіонах ситуація, за його словами, залишається складною.

Раніше повідомлялося, що у Росії за місяць з’явилося понад 150 оголошень про продаж АЗС. Власники пояснюють це фінансовими труднощами, боргами та проблемами із забезпеченням пальним.

Реклама

Ми раніше інформували, що через жорсткий дефіцит пального та безсилля Кремля росіяни масово платять тисячі рублів екстрасенсам, аби ті «чаклували» на зменшення витрат бензину.

Новини партнерів