Росія перекидає війська до Білорусі: чим це загрожує Україні

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко

Станом на 13 серпня на території Білорусі, поблизу українського кордону, немає сформованих або тих, що формуються, ударних угруповань військ. Однак українська розвідка та Сили оборони постійно відстежують і аналізують чисельність підрозділів РФ, які перекидаються в Білорусь, оскільки від цього залежить рівень потенційної загрози для нашої держави.

Про це під час брифінгу в «Укрінформі» повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, перші підрозділи та техніка Росії почали прибувати до Білорусі ще минулого тижня. Вони будуть задіяні у спільних навчаннях «Захід-2025», активна фаза яких запланована на 12–16 вересня. До цього пройдуть командно-штабні маневри, тренування підрозділів зв’язку та логістики.

«Найважливіше зараз — це моніторинг сил, які Росія зможе сконцентрувати в Білорусі. Цим займаються розвідка, Міністерство оборони та прикордонники, щоб своєчасно оцінити ризики для України», — наголосив Демченко.

Він додав, що у разі суттєвого нарощування російських військ, інформація буде оперативно передана органам військового управління для ухвалення рішень щодо оборони північного кордону.

Водночас Демченко не виключив, що Росія та Білорусь можуть вдаватися до інформаційного тиску.

«Мета таких дій може полягати в тому, щоб змусити Україну перекинути додаткові підрозділи на північ, послабивши інші важливі напрямки — як на кордоні з Росією, так і на лінії фронту. Не можна також відкидати можливість провокацій у період проведення цих навчань», — застеріг він.

Нагадаємо, витрати РФ на війну складають 42% її бюджету. Тож Кремль ставить собі за мету завершити війну в Україні до 2026 року.

Про це сказав Вадим Скібіцький - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він також заявив, що Білорусь намагається зберегти відносини із країнами Заходу та уникає безпосередньої участі у війні проти України.

Раніше йшлося про те, що в Москві заявили, що президент РФ Путін «зменшив апетити» щодо України, аби тільки досягти угоди з Трампом.