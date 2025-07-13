Кремль / © Associated Press

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Російська Федерація через обстріли українських далекобійних дронів перенесла частину свого військово-промислового комплексу (ВПК) на територію Північної Кореї.

Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі «Ми Україна».

За його словами, державав-агресорка у такий спосіб не тільки виводить з-під українських ударів частину підприємств, які випускають снаряди та ракети, але й намагається покращити якість ракет.

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Іван Тимочко наголосив, що перші постачання зброї від КНДР були неякісними і не відповідали російським техніко-тактичним характеристикам.

«Росія на тлі постачання великої кількості снарядів [з КНДР] перенесла частину військово-промислового комплексу зі своєї території на територію Північної Кореї з низки мотивів. Перш за все, перші поставки північнокорейських ракет та снарядів були досить низької якості. І вони не відповідали тактико-технічним характеристикам наявної номенклатурі озброєння у Росії. Вони не відповідали таблицям стрільб, не відповідали, власне, системам наведення», — пояснив він.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підтвердив беззастережну підтримку дій Росії у війні з Україною під час візиту Лаврова до КНДР.