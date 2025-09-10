Росія перевірятиме НАТО на міцність: політолог сказав, чого очікувати після атаки дронів на Польщу

Росія може використати «зелених чоловічків» для подальших провокацій на території Польщі чи країн Балтії / © ТСН.ua

Росія може вдатися до провокацій на території Польщі або країн Балтії з використанням так званих «зелених чоловічків» без розпізнавальних знаків, як це було у Криму 2014 року. Такі дії спрямовані на перевірку реакції НАТО та демонструють готовність Кремля діяти агресивно.

Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов в ефірі Espreso.tv.

Він також зазначив, що подібними діями Москва «перевіряє НАТО на рішучість».

Російська тактика та слабкість НАТО

На думку Сазонова, нещодавні події, коли російські дрони порушили повітряний простір Польщі, є лише початком. Він вважає, що Кремль відстежує реакцію Альянсу, яка виявилася недостатньо жорсткою. Це дає Росії сигнал, що вона може вдаватися до нових, більш агресивних кроків.

«Насправді я очікував цього. Росія випробовуватиме НАТО на міцність, перевіряючи його реакцію. Про це багато говорили, і ось Росія запустила дрони в бік Польщі. Я вважаю, що незабаром може відбутися проникнення на територію Польщі або країн Балтії „зелених чоловічків“ без шевронів, без офіційного оголошення. Просто, щоб перевірити реакцію», — наголосив Сазонов.

Політолог порівняв таку тактику з поведінкою агресора, який відчуває безкарність. Він зазначив, що після відсутності рішучої відповіді від країн НАТО, Росія може стати ще більш зухвалою, оскільки переконалася, що може діяти без серйозних наслідків.

Реакція на атаку дронів на Польщу

Вночі 10 вересня союзні війська та авіація Польщі збили безпілотники РФ, які порушили їхній повітряний простір. Це перший випадок, коли сусідня країна збила російські повітряні цілі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував інцидент, зазначивши, що Альянс ретельно стежить за розвитком подій та перебуває на постійному зв’язку з польською владою. Водночас він відмовився говорити, чи був інцидент навмисним нападом на Польщу, але запевнив, що Альянс захищатиме кожен сантиметр своєї території.

Водночас очільник МЗС Словаччини цинічно відреагував на атаку дронів на Польщу, висловивши сподівання, що вони мали бомбити українців, а не поляків. Юрій Бланар додав, що не має інформації про те, що подібний інцидент також загрожує Словаччині, яка, як і Польща, має спільний кордон з Україною.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп зробив незрозумілу заяву щодо подій у Польщі. У своїй соцмережі він написав «Починаємо», не уточнивши, яких саме дій очікувати з боку США.