Росія переживає найглибшу паливну кризу в історії: скільки НПЗ зупинили атаки дронів

Атаки на НПЗ та паливна криза в Росї / © ТСН

Реклама

Українські дрони від початку серпня уразили понад 20 великих нафтопереробних заводів (НПЗ) у Росії, що призвело до найглибшої паливної кризи в історії країни.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на РБК та агентство «Сіала».

Станом на 28 вересня у простої опинилися 38% потужностей первинної переробки нафти — це близько 338 тис. т на добу. Виробничі можливості з випуску бензину та дизеля знизилися на 6% у серпні та ще на 18% у вересні.

Реклама

Такий масштаб зупинок став рекордним: він перевищив попередні максимуми серпня 2024 року (23%), травня 2022-го (196 тис. т) і травня 2020-го (164 тис. т).

За підрахунками «Сіали», близько 70% зупинок спричинені саме ударами безпілотників. До кінця вересня вони вивели з ладу приблизно чверть усієї нафтопереробки Росії.

У вересні дронові атаки зупинили роботу ще чотирьох великих російських заводів:

«Кінеф» у Ленінградській області (другий за потужністю в РФ, зупинений 14 вересня);

Рязанський НПЗ «Роснефти» (топ 5 у країні, зупинений 5 вересня);

Новокуйбишевський НПЗ (зупинка від 20 вересня);

Астраханський ГПЗ «Газпрому» (зупинка від 22 вересня).

Як наслідок, у вересні виробництво бензину в Росії впало на 1 млн т, а дефіцит пального на внутрішньому ринку сягнув 20% від рівня споживання, писав «Комерсант».

Реклама

Економіст Владислав Іноземцев наголошує: російські компанії практично безсилі перед кризою. Ремонт пошкоджених заводів може затягнутися на місяці, адже санкції заблокували доступ до західного обладнання, яке використовувалося для модернізації НПЗ протягом 2010 років. Швидко замінити його китайськими аналогами неможливо.

Нагадаємо, Росія була змушена продовжити заборону на експорт бензину до 2026 року та запровадити обмеження на дизельне паливо для не виробничих країн. Це екстрене рішення є прямим наслідком успішної військової стратегії України. Еuronews з посиланням на оцінки експертів повідомило, що атаки вивели з ладу щонайменше 17% усіх російських нафтопереробних потужностей. Ціни на пальне в РФ досягли історичних максимумів, а дефіцит поширився на ключові регіони країни (включно з Москвою та Санкт-Петербургом).