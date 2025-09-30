Росія піде далі: у РНБО спрогнозували наступний крок щодо Польщі

Російські ДРГ / © Associated Press

У РНБО застерегли через наміри Росії спробувати зайти на території Польщі. У такий спосіб держава-агресорка перевіряє Альянс «на міцність».

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Як зазначив Коваленко, Росія може спробувати міцність польського кордону, заславши ДРГ. Так, росіяни можуть спробувати проникнути на територію Польщі.

«Наришкін та СЗРФ фактично анонсували власні плани», — підкреслили в РНБО.

Керівник ЦПД додає, що головна мета — і операцій з дронами в небі країн НАТО, і потенційної спроби заходу ДРГ — це перевірка реакції Альянсу. Не останнім є і бажання РФ впливати на суспільства Європи.

«Їх хочуть налякати і зменшити підтримку України. Не вийде», — запевняє Коваленко.

Раніше Польща закрила небо над Любліном і Жешувом. Причиною стала загроза з боку Росії.

«У зв’язку з діями далекобійної авіації Російської Федерації, що завдає ударів по території України, польські та союзницькі літаки почали діяти в нашому повітряному просторі», — йдеться у повідомленні військових на X.

Додається, що такі дії є превентивними, їхня мета — охорона повітряного простору та захист громадян.