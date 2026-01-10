Бюджет РФ / © Getty Images

У тимчасово окупованих Росією українських містах тариф на водопостачання підвищили удвічі, попри те, що водо- та теплопостачання досі не відновлені. Про дворівневе зростання платежів за комунальні послуги повідомляють також і в самій Росії.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

«У тимчасово окупованих Росією українських містах триває стрімке погіршення соціально-економічної ситуації», — зазначають у СЗРУ.

Зокрема, у Маріуполі, де нормальне водо- та теплопостачання так і не було відновлено, окупаційна адміністрація майже вдвічі підняла тариф на воду.

«В Маріуполі, де досі не відновлене нормальне водо- та теплопостачання, окупаційна адміністрація майже удвічі підвищила тариф на водопостачання — з 21,2 до 41,84 рубля за кубометр. При цьому воду подають лише на кілька годин раз на два дні, а окремі райони залишаються без неї тижнями», — йдеться у повідомленні.

Також різко зросла вартість опалення — приблизно на 300%. Тариф підвищився з близько 12,5 до понад 49 рублів за квадратний метр, попри регулярні аварії на котельнях та зношені тепломережі.

«Окупанти цинічно називають це „поступовим приведенням до економічно обґрунтованого рівня“, фактично перекладаючи власні фінансові проблеми та наслідки війни на цивільне населення», — наголошує СЗРУ.

Аналогічна ситуація зафіксована і в захопленому Мелітополі. Там з 1 січня 2026 року тарифи також різко зросли, при цьому місцевих мешканців поставили перед фактом уже після набрання чинності новими розцінками.

Водночас у самій Росії влада оголосила про дворівневе підвищення платежів за житлово-комунальні послуги. Перша хвиля відбулася на початку року через збільшення ПДВ з 20% до 22%, що призвело до зростання середньої плати за ЖКГ приблизно на 1,6–1,7%. Друга хвиля очікується восени і може становити від 8% до 22% залежно від регіону.

«Такі рішення демонструють реальний стан російської економіки, яка стрімко слабшає під тиском санкцій, воєнних витрат та внутрішньої деградації», — стверджують у СЗРУ.

У розвідці зазначають, що влада РФ намагається перекрити бюджетні втрати коштом населення.

«Кремль намагається латати бюджетні діри за рахунок населення — як на тимчасово окупованих українських територіях, так і в самій Росії», — йдеться у повідомленні.

«Підвищення тарифів, дефіцит базових ресурсів і руйнування інфраструктури стають прямим наслідком агресивної війни проти України, за яку росіяни платять зростаючою бідністю», — додають у СЗРУ.

Раніше повідомлялося, що економічна ситуація в Росії стає дедалі критичнішою. За прогнозами експертів, у Кремля залишилося від 6 до 12 місяців, щоб спробувати досягти своїх цілей в Україні без тотального краху соціальної сфери.

Ми раніше інформували, що Кремль уже невдовзі буде відчувати брак як фінансових, так і людських ресурсів.