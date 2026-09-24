Росія пішла на вторгнення на територію Польщі вперше за два роки, і це неспроста: заліт вертольота – лише початок – ISW

Російський військовий вертоліт Мі-8

Реклама

Російський бойовий вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір Польщі в районі Бранево, залетівши з боку Калінінградської області на глибину до 300 метрів. За даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, інцидент тривав 42 секунди та мав характер навмисного «тестування» готовності польських систем протиповітряної оборони.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Реклама

Аналітики ISW зазначають, що використання пілотованої авіації свідчить про черговий виток ескалації з боку Кремля. Якщо раніше РФ активно застосовувала безпілотники, то тепер перейшла до провокацій за участі гелікоптерів та розвідувальних літаків.

Реклама

За оцінками аналітиків, систематичні порушення кордонів країн Альянсу є частиною так званої кампанії «Фаза Нуль». Її головна мета — створити необхідні інформаційні, психологічні та військові умови для потенційної прямої агресії проти держав-членів НАТО у майбутньому.

Нагадаємо, Польща 23 вересня зафіксувала порушення повітряного простору російським вертольотом Мі-8. Інцидент стався об 11:08 на північ від населеного пункту Бранєво, що межує з Калінінградською областю.

«Гелікоптер рухався з Кенігсберзької області. Він увійшов до польського повітряного простору на максимальну глибину близько 300 метрів і залишався там 42 секунди», — повідомили польські військові.

Зазначається, що політ Mi-8 контролювали радіолокаційні системи Збройних сил: у повітря піднімали винищувачі, а наземні сили й засоби залишалися у стані бойової готовності.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів