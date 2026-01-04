Росія планує набрати до армії понад 400 тисяч людей: хто воюватиме проти України

Росія набиратиме новобранців до армії у в'язницях / © Associated Press

За даними української розвідки, минулого року у Кремлі планували набрати до окупаційної армії 400 тисяч людей, і цей план росіяни фактично виконали. Цього року поповнення може бути ще більшим.

Таку думку висловив оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков у коментарі телеканалу «Київ24».

«Це може бути і 430, і 450 тисяч осіб», — вважає експерт.

При цьому, за словами, Кушнікова, у Кремлі не ризикнуть оголошувати нову мобілізацію, а спробують вербувати новобранців іншими способами.

«Вони рухаються дуже комплексно в цьому питанні. Це і грошова мотивація, тобто залучення контрактників. Також ми бачимо, що практика залучення ув’язнених теж розширилася. Зараз ми можемо констатувати, що мова йде не лише про ув’язнених, але й тих, хто перебуває під слідством. І це реальний шанс для них вийти на свободу, підписавши контракт з Міністерством оборони РФ», — зазначив він.

Окрім того, на думку експерта, до російської армії продовжуватимуть активно залучати найманців з інших регіонів світу.

«Насамеперд йдеться про країни Африки, а також регіону Південно-Східної Азії», — зазначаив Вадим Кушніков.

Нагадаємо, десятки громадян Південної Африки без військового досвіду опинилися на передовій війни Росії проти України після того, як їх заманили обіцянками навчання та роботи охоронцями, а згодом змусили підписати контракти з російською армією.