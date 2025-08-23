Тисячі "Шахедів" щомісяця: у ГУР розкрили зухвалі плани Росії

Росія гатить по Україні модернізованими «Шахедами» / © ТСН

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російська Федерація має намір виробляти понад 6 тисяч дронів типу «Шахед» щомісяця.

Про це повідомляє CNN.

Джерело в українській розвідці розповіло, що крім збільшення кількості, виробництво ударних безпілотників у РФ обходиться набагато дешевше, ніж на початку війни, коли Москва закупила їх у Тегерана.

Реклама

«У 2022 році Росія платила в середньому 200 000 доларів за один такий безпілотник. У 2025 році ця цифра знизилася приблизно до 70 000 доларів», — сказало джерело.

Джерело у розвідці додало, що це сталося завдяки масштабному виробництву «Шахедів» на заводі безпілотників «Алабуга» в Татарстані.

Водночас, як пише CNN, оцінки сильно різняться. Зокрема, Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) виявив, що вартість «Шахед-136» варіюється від 20 тисяч до 50 тисяч доларів за один дрон.

Для порівняння видання наводить також приклад, зазначивши, що один перехоплювач ракет «земля-повітря» може коштувати понад 3 млн доларів.

Реклама

«(Така — ред.) відносно низька вартість дозволяє Кремлю активізувати нічні атаки за допомогою дронів, а також проводити частіші великомасштабні атаки», — пише CNN.

Зокрема, на початку війни великі залпи ракет і безпілотників відбувалися приблизно раз на місяць. Однак тепер, згідно з аналізом CSIS, такі атаки відбуваються в середньому кожні 8 днів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вдосконалені російські «Шахеди» з вбудованою камерою і штучним інтелектом з машинним зором несуть більшу загрозу, оскільки не роблять різниці між військовою і цивільною ціллю.