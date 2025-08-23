ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
289
Час на прочитання
2 хв

Тисячі "Шахедів" щомісяця: у ГУР розкрили зухвалі плани Росії

Крім збільшення кількості, виробництво ударних безпілотників у РФ обходиться набагато дешевше, ніж на початку війни, коли Москва закупила їх у Тегерана, повідомило джерело в українській розвідці.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Росія гатить по Україні модернізованими "Шахедами"

Росія гатить по Україні модернізованими «Шахедами» / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Російська Федерація має намір виробляти понад 6 тисяч дронів типу «Шахед» щомісяця.

Про це повідомляє CNN.

Джерело в українській розвідці розповіло, що крім збільшення кількості, виробництво ударних безпілотників у РФ обходиться набагато дешевше, ніж на початку війни, коли Москва закупила їх у Тегерана.

«У 2022 році Росія платила в середньому 200 000 доларів за один такий безпілотник. У 2025 році ця цифра знизилася приблизно до 70 000 доларів», — сказало джерело.

Джерело у розвідці додало, що це сталося завдяки масштабному виробництву «Шахедів» на заводі безпілотників «Алабуга» в Татарстані.

Водночас, як пише CNN, оцінки сильно різняться. Зокрема, Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) виявив, що вартість «Шахед-136» варіюється від 20 тисяч до 50 тисяч доларів за один дрон.

Для порівняння видання наводить також приклад, зазначивши, що один перехоплювач ракет «земля-повітря» може коштувати понад 3 млн доларів.

«(Така — ред.) відносно низька вартість дозволяє Кремлю активізувати нічні атаки за допомогою дронів, а також проводити частіші великомасштабні атаки», — пише CNN.

Зокрема, на початку війни великі залпи ракет і безпілотників відбувалися приблизно раз на місяць. Однак тепер, згідно з аналізом CSIS, такі атаки відбуваються в середньому кожні 8 днів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вдосконалені російські «Шахеди» з вбудованою камерою і штучним інтелектом з машинним зором несуть більшу загрозу, оскільки не роблять різниці між військовою і цивільною ціллю.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie