РФ та Іран / © Associated Press

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Росія почала постачати Ірану вибухові речовини, боєприпаси та компоненти для безпілотників. Таким чином Москва допомагає Ірану поповнювати запаси озброєння після ударів США та Ізраїлю.

Про це 18 серпня повідомляє NBC News, посилаючись на документ одного з європейських урядів.

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Вантажі перевозять через Каспійське море

За даними NBC News, російські поставки до Ірану здійснюються морським шляхом через Каспій. Йдеться не лише про вибухові матеріали, а й про боєприпаси та комплектуючі, необхідні для виробництва або використання безпілотників.

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Такий маршрут має стратегічну перевагу для Москви й Тегерана. Каспійське море не має безпосереднього виходу до Світового океану, а його акваторію контролюють лише п'ять держав — Росія, Іран, Казахстан, Туркменістан та Азербайджан.

Через це військово-морські сили США та інших західних країн не мають там постійної присутності й не можуть так само легко перехоплювати вантажі між російськими та іранськими портами.

Поставки не припинилися після ізраїльського удару по портовому комплексу Бандар-Анзалі наприкінці березня. Ізраїль тоді заявляв, що цей об'єкт використовувався для транспортування озброєнь із Росії.

РФ дедалі активніше підтримує Іран

У NBC News розглядають нові поставки як ще один сигнал про поглиблення військово-стратегічного співробітництва між Москвою та Тегераном.

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Іранські військові використовують ракети та безпілотники під час атак на американські військові об'єкти на Близькому Сході. Відтак російські поставки можуть сприяти відновленню іранського арсеналу після ударів США та Ізраїлю.

Раніше західні ЗМІ вже повідомляли про інші форми можливої російської допомоги Ірану.

Як повідомляє NV, американська розвідка перевіряє інформацію про можливу участь Росії в атаках на об'єкти ЦРУ в країнах Перської затоки. Серед іншого перевірялася версія про передачу Москвою Тегерану розвідувальної інформації або технологій для безпілотників.

Із посиланням на Reuters, 23 липня йшлося, що остаточних висновків американська розвідка ще не зробила. Водночас американські та західні чиновники припускали, що Росія могла допомагати Ірану з вибором цілей та модернізацією Shahed-136.

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Ще 6 березня The Washington Post повідомляла про передачу Росією Ірану розвідданих щодо розташування американських військових об'єктів, кораблів та літаків на Близькому Сході.

Протистояння США та Ірану загострюється

Нові дані про російсько-іранську військову співпрацю з'явилися на тлі загострення ситуації навколо Ормузької протоки.

14 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення війни з Іраном хоче оголосити протоку територією Сполучених Штатів. За його словами, США вже встановили блокаду та не дозволятимуть суднам проходити через протоку без американського дозволу.

Міністр оборони США Піт Гегсет 13 серпня заявив, що американські військові мають достатньо ресурсів для підтримання морської блокади Ірану без визначеного кінцевого терміну.

Іран, зі свого боку, не планує відкривати протоку. 12 серпня секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив, що Ормузька протока залишатиметься закритою доти, доки США не погодяться на умови Ірану щодо припинення війни.

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