Видобуток нафти / © Reuters

Росія змушена буде скорочувати видобуток нафти, оскільки удари України по портах, трубопроводах і нафтопереробних підприємствах суттєво підірвали її експортний потенціал, зменшивши його приблизно на п’яту частину.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми даними, така ситуація створює додатковий тиск на глобальні постачання нафти. Це відбувається у період, коли світові ринки вже переживають нестабільність через безпрецедентні перебої, спричинені конфліктом на Близькому Сході.

Упродовж останнього місяця Україна значно посилила удари по об’єктах російської нафтової логістики. Зокрема, під час одних із найбільш масштабних дронових атак за час повномасштабної війни були уражені балтійські порти Усть-Луга і Приморськ.

Як зазначають джерела, наразі не функціонує щонайменше 20% експортних потужностей Росії. Хоча цей показник знизився порівняно з піковими 40% у березні, він усе ще є достатнім, щоб впливати на обсяги видобутку.

Попри те, що Росія залишається третім найбільшим виробником нафти у світі після США та Саудівської Аравії, поточні втрати інфраструктури можуть суттєво змінити ситуацію як для самої країни, так і для глобального енергетичного балансу.

Ми раніше інформували, що російський «тіньовий флот» використовує західні технології, зокрема Starlink, для координації дій і обходу санкцій під час перевезення нафти.