Росіяни / © Associated Press

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У Росії фіксують негласні обмеження та приховану фільтрацію для виїзду за кордон чоловіків мобілізаційного віку. Співробітники прикордонних служб штучно затягують перевірки, через що громадяни запізнюються на рейси без офіційних пояснень.

Про це повідомив партизанський рух «АТЕШ».

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Агенти «АТЕШ» серед співробітників прикордонних служб та аеропортів Москви, Санкт-Петербурга і Єкатеринбурга розповіли про негласну фільтрацію чоловіків під час виїзду з Росії. За їхніми даними, чоловіків мобілізаційного віку направляють на додаткові перевірки, через що вони можуть не встигнути на свої рейси — навіть за відсутності проблем із документами чи офіційної заборони на виїзд.

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Попри заяви російської влади про відсутність планів щодо мобілізації, на пунктах пропуску, як стверджують агенти руху, уже діють негласні інструкції.

«Згідно з отриманою інформацією, прикордонникам вказано не розвертати всіх підряд, а знімати з рейсів лише певний відсоток тих, хто виїжджає: влада побоюється спровокувати хвилю паніки та прагне уникнути будь-якого розголосу», — йдеться в заяві «АТЕШ».

На практиці співробітники аеропортів навмисно затягують процедуру під формальними приводами. Зокрема, вони розпитують у пасажирів про мету поїздки, перевіряють особисті речі або тривалий час звіряють квитки. Людину можуть відвести вбік під приводом перевірки за базами даних, а після завершення посадки повернути паспорт і відправити додому без надання офіційних документів чи пояснення причин відмови у виїзді.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, ГУР Міноборони України та президента Володимира Зеленського, через колосальні втрати у близько 30 тис. військових щомісяця та кризу добровільного набору Росія готується до нової хвилі примусової мобілізації до кінця 2026 року. Кремль планує мобілізувати до пів мільйона людей, проте остаточне рішення залежатиме від оцінки президентом РФ Володимиром Путіним ризиків для стабільності свого режиму.

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