Росія почала війну з НАТО: як Альянс відповів на атаку російських дронів по Польщі, а Трамп сховав голову в пісок

У Міноборони РФ рапортували, що відпрацьовували удари «Кинджалами» по НАТО. А мережі облетіли відео установок «Іскандер-М», які Росія розгорнула у Калінінградській області приблизно за 35 км від кордону з Польщею. Ще раніше, в середині серпня, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін анонсував відпрацювання «планів застосування» ядерної зброї і розпіареного Путіним «Орешніка» у «відповідь на мілітаризацію та військову активність Заходу на північних кордонах Білорусі».

Від травня до серпня натовські союзники, а також окремо Польща та Литва, проводили свої маневри у відповідь на агресивні дії Росії, зокрема в Балтійському морі. ТСН.ua вже писав, як у середині червня Росія вперше задіяла один із бойових кораблів свого ВМФ — ракетний корвет «Бойкий» з ракетами «Уран» — для супроводу танкерів свого «тіньового» флоту. І це була вже не перша спроба такого конвоювання. А в ніч проти 10 вересня, за два дні до початку навчань «Захід-2025», Росія атакувала Польщу, зокрема з території Білорусі, щонайменше 20 ударними дронами.

Кремль свідомо підвищує ставки, поки держсекретар США Марко Рубіо говорить про відсутність доказів, що Росія навмисно запустила дрони по Польщі. Тож як Москва у підготовці війни проти НАТО перейшла від слів до дій і чому Трамп сховав голову в пісок, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Російські дрони в Польщі: слабка відповідь НАТО

Ще в січні 2024 року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не вірив, що Росія матиме достатньо ресурсів для початку військової агресії проти НАТО, називаючи його «найсильнішим Альянсом на Землі». Втім, навіть тоді посадовець попереджав: «Коли Путін погрожує іншим країнам так, як він погрожував Україні перед вторгненням, боюся, йому слід вірити. І тому нам потрібно бути готовими».

Проте, на жаль, країни-члени НАТО виявилися не готовими до нальоту російських дронів, які заскочили їх зненацька. Хоча Україна попереджала союзників, що треба готуватися, пропонуючи свій досвід у відбитті масованих повітряних атак. Звісно, завжди можна задіяти спецпредставника Трампа по Україні Кіта Келлога, якого Володимир Зеленський назвав не гіршою за системи Patriot американською ППО. Проте, за інформацією The New York Times, лише за останній рік Росія збільшила виробництво ударних БпЛА удевʼятеро. Дані базуються на порівнянні випущених Росією по Україні дронів за вісім місяців 2025 року у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Вже після російської дронової атаки по Польщі в інтервʼю Bild Радослав Сікорський сказав, що не здивується, якщо РФ нападе на Польщу, хоча й вважає, що Москва програє, бо Захід набагато сильніший за Росію. В той же час євродепутат від Польщі Міхал Дворчик від партії «Право і справедливість» (опозиційної до уряду Дональда Туска, тому його заява також може бути повʼязана з внутрішньополітичною боротьбою всередині Польщі, хоча і не відкидає факту, що країна не готова до нових загроз — Ред.) в інтервʼю Polsat News заявив, що жодна країна, навіть найбагатша, не здатна боротися з безпілотниками за допомогою тактичних літаків та ракет за мільйони доларів.

Напередодні спільних російсько-білоруських навчань «Захід-2025» європейські експерти та ЗМІ попереджали, що вони покажуть, до якого типу війни проти Заходу готується Росія. Адже, наприклад, 2009 року навчання «Захід» імітували ядерний удар по Варшаві, а 2021 року — створили підґрунтя для повномасштабного вторгнення в Україну. А британський таблоїд The Sun відкрито написав те, про що вже не перший рік попереджають військові експерти та генерали — Росія може готуватися до захоплення Сувальського коридору. Це єдина 65-кілометрова смуга, що зʼєднує країни Балтії з рештою Європи та російський ексклав Калінінград з Білоруссю.

Під час навчань «Захід-2025» російські та білоруські війська відпрацьовували маневри якраз по обидва боки Сувальського коридору. До того ж Москва та Мінськ приховують реальну кількість солдатів, які беруть участь у цих навчаннях, що створює неабияку небезпеку, адже під час дронової атаки по Польщі в ніч на 10 вересня ударні БпЛА летіли і з території Білорусі. На період проведення навчань Польща та країни Балтії повністю закрили кордони з Білоруссю та Росією, а Польща додатково обмежила авіарух вздовж кордону з Україною та Білоруссю до 9 грудня.

Недовіра до США: Трамп хоче, щоб діяла Європа, а не Америка

У пʼятницю, 12 вересня, через два дні після російської дронової атаки по Польщі, генсек НАТО Марк Рютте та верховний головнокомандувач ЗС Альянсу в Європі, генерал США Алексус Гринкевич оголосили про старт операції з посилення східного флангу НАТО «Східний вартовий», до якої долучаться Данія, Франція, Британія, Німеччина та інші. Франція, наприклад, вже перекинула до Польщі три свої винищувачі Rafale. Проте, найголовніше — НАТО, і насамперед Польща та країни Балтії, перейматимуть досвід Сил оборони України у відбитті повітряних атак у навчальному центрі в Польщі.

Рютте і Гринкевич виправдовувалися, мовляв, НАТО блискуче відбило російську атаку по Польщі. Проте, на пресконференції їм поставили всі незручні запитання про збиття відносно дешевих російських дронів ракетами за кілька мільйонів доларів, вже не кажучи про вартість підняття в небо винищувачів F-16 та F-35. І ці питання звучали від європейських та американських, а не від українських журналістів. Проте, найбільш показовою стала відповідь Алексуса Гринкевича на запитання від Reuters про те, чи брали участь у відбитті російської дронової атаки сили США:

«Я тут, і я беру в цьому участь. І зобовʼязання щодо інтегрованої військової структури Альянсу залишається. Щодо кінетичних засобів — їх не було. Це повʼязано з ротацією (американських — Ред.) сил, які ми маємо залучати як для виконання різних місій в Альянсі, так і для просто питання планування».

Хоча ще в липні цього року у німецькому Вісбадені командувач сухопутними силами США в Європі та Африці генерал Крістофер Донахью, презентуючи новий план «Лінія стримування на східному фланзі», заявляв, що НАТО може стерти Калінінградську область «з землі в нечувані терміни і швидше, ніж ми коли-небудь могли це зробити».

До того ж мало хто помітив, що ця спланована російська дронова атака по Польщі, про яку Дональд Трамп сказав, що це може бути й помилкою, відбувалася якраз після повідомлень в американських ЗМІ, що Пентагон планує скоротити частину безпекових програм, що забезпечують навчання та постачання обладнання і зброї для європейських країн східного флангу НАТО. А 11 вересня, наступного дня після появи російських дронів у Польщі, заступник Кіта Келлога Джон Коул вирушив до Мінська і заявив там про зняття санкцій США з «Белавіа», що точно допоможе російському «Аерофлоту» отримати доступ до західного комплектування.

Проте, яким би успішним в НАТО та Польщі не називали відбиття російської дронової атаки, у суботу ввечері, 13 вересня, Польща та Румунія оголосили сигнали повітряної тривоги в регіонах, що межують з Україною. І знову через російські дрони. Проте, все ж, найбільш дивним цього разу було пояснення саме міністра оборони Румунії Йонуца Моштяну. Він заявив, що 13 вересня радари перехопили російський дрон, який зайшов до повітряного простору країни, але румунські ППО його не збили, бо «він летів дуже низько і в якийсь момент попрямував назад до України».

Поки нашими європейськими союзниками рухає страх, вже на другий інцидент з російськими дронами адміністрація США взагалі жодним чином не відреагувала. Хоча Радослав Сікорський публічно запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети ще в повітряному просторі України. Тобто, нарешті, створити інтегровану систему ППО України та країн східного флангу НАТО, про що так давно просить Київ. На це божевільний заступник очільника російського Радбезу Дмитро Медведєв вже заявив:

«Дозвіл країнам НАТО збивати російські дрони над Україною означатиме війну Альянсу з Росією».

У США, а раніше Трамп публічно жорстко сперечався з Медведєвим у соцмережах, зробили вигляд, що й цих погроз не помітили. Хоча, можливо, на ранок (за Вашингтоном) все ж щось прокомунікують. Натомість, на заклики до США посилити тиск та санкції проти Росії Трамп дорікнув Європі за купівлю російських енергоносіїв, чим вчергове зняв із себе відповідальність за теплий прийом Путіна на Алясці з червоними доріжками, що й відкрило Росії шлях до подальшої ескалації:

«Я готовий впровадити санкції, але вони повинні посилити свої санкції, щоб вони відповідали тим, які запроваджую я. Я готовий рухатися вперед. Але вони повинні це зробити, я думаю, що вони це зроблять. Але зараз вони тільки говорять, а не діють та купують нафту у Росії. Тож не можна очікувати, що ми будемо єдиними, хто буде діяти на повну силу».