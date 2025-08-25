- Дата публікації
Росія вивела на випробування перший атомний підводний човен з ракетами "Циркон"
У Сєвєродвінську на заводські ходові випробування вперше вийшов атомний підводний крейсер К-572 «Перм».
У суботу, 23 серпня, вперше атомний підводний крейсер К-572 «Перм» вийшов у море для проведення заводських ходових випробувань. Субмарина збудована в Сєверодвінську. Це є п’ятим кораблем модернізованого проєкту 08851, також відомого як «Ясень-М».
Про це пише УНІАН.
Цей багатоцільовий підводний човен став першим, що отримав на озброєння крилаті ракети «Циркон», які в Росії називають гіперзвуковими. Підводні човни серії «Ясень» належать до четвертого покоління субмарин і можуть нести крилаті ракети.
За інформацією з відкритих джерел, ці підводні човни оснащені десятьма торпедними апаратами калібру 533 мм і вісьмома вертикальними ракетними шахтами.
Загалом Росія планує побудувати близько десяти таких кораблів. Станом на березень цього року російський військово-морський флот мав п’ять багатоцільових субмарин цього типу, включно з базовою моделлю та модернізованими варіантами.
Нагадаємо, наприкінці минулого року росіянам вдалося запустити реактор на атомному ракетному крейсері «Адмирал Нахимов», який не виходить з ремонтного доку вже 18 років. Це фактично останній атомний крейсер РФ, який теоретично міг би задовольнити військово-морські амбіції Кремля.
Розвідка Великої Британії повідомляє, що завдяки діям України загальний темп російських морських операцій у Чорному морі залишається низьким.
Також Головне управління розвідки — здобуло вичерпні дані про новітній атомний підводний російський крейсер «Князь Пожарський». Окремими документами розвідники навіть поділились у соцмережах. Усе це — закрита внутрішня інформація Москви.