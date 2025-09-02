ТСН у соціальних мережах

Росія подумує про виробництво винищувачів Су-57 в Індії — ЗМІ

Росія розглядає можливість запуску виробництва винищувачів п’ятого покоління Су-57 на території Індії, щоб виграти конкуренцію в США.

Ірина Лаб'як
Винищувач Су-57

Винищувач Су-57 / © Associated Press

На тлі напружених відносин зі США Індія розглядає варіанти закупівлі нових винищувачів. Росія, намагаючись зацікавити Нью-Делі, пропонує безпрецедентний крок — локалізацію виробництва літаків Су-57 на території Індії.

Про це повідомляє ANI.

За даними індійської сторони, Нью-Делі необхідно щонайменше дві-три ескадрильї сучасних літаків. Серед основних претендентів на закупівлю — російський Су-57 та американський F-35.

Щоб зацікавити Нью-Делі, Росія досліджує, як оптимально організувати виробничі потужності в самій Індії. Одним із можливих майданчиків називають завод Hindustan Aeronautics Limited у Нашіку, де вже збирають Су-30МКІ за ліцензією. Підприємство може бути адаптоване під виробництво Су-57, а до процесу також здатні долучитися інші індійські центри, які працюють з обладнанням російського походження.

Ці переговори відбуваються на тлі активізації оборонних консультацій між Нью-Делі та Москвою, попри напружені відносини Індії зі США через митні суперечки та жорстку риторику Вашингтона.

Росія вже неодноразово пропонувала Індії Су-57, а також просувала свої системи протиповітряної оборони С-400 та С-500.

Раніше Індія понад 10 років брала участь у спільному проєкті з розробки винищувача п’ятого покоління, але відмовилася через розбіжності. Водночас експерти не виключають повернення до співпраці «з огляду на міжнародну ситуацію».

Тим часом США активно лобіюють продаж F-35 для індійських Військово-повітряних сил. Однак Нью-Делі паралельно розвиває власний проєкт винищувача п’ятого покоління. Очікується, що перший політ національного літака відбудеться 2028 року, а постачання на озброєння можливе вже близько 2035-го.

Зауважимо, що російський винищувач п’ятого покоління Су-57 мав стати відповіддю Москви на американські F-22 та F-35. Проте на практиці літак так і не виправдав очікувань. Експерти дедалі частіше називають цей винищувач одним словом: невдача.

