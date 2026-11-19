Джаред Кушнер / © Associated Press

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Росія погодилася на проведення багатосторонніх переговорів щодо завершення війни проти України за участі європейських країн. Американський переговорник Джаред Кушнер назвав це важливим кроком і висловив сподівання, що досягти миру можливо завдяки спільним зусиллям США, Європи та України.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками засідання Коаліції охочих у Берліні, повідомляє Clash Report.

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За словами Кушнера, однією з головних особливостей нинішніх переговорних зусиль стала єдність європейських держав у питанні підтримки України. Цю позицію американська делегація вже донесла до президента США Дональда Трампа, а також планує передати російській стороні під час наступного контакту.

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«Європа справді дуже згуртована й надзвичайно сильна у своїй підтримці України», — наголосив Кушнер.

Він також висловив переконання, що завершення війни дипломатичним шляхом залишається досяжною метою, однак для цього необхідна спільна робота всіх сторін.

Росія погодилася на багатосторонній формат

Окремо американський переговорник повідомив про згоду Москви брати участь у переговорах у багатосторонньому форматі разом із європейськими країнами. За його словами, американська сторона пояснила Росії, що присутність Європи за столом переговорів є необхідною умовою для завершення війни.

«Росія погодилася на участь у багатосторонньому форматі разом із європейцями», — заявив Кушнер.

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Він додав, що європейські держави мають відігравати важливу роль у формуванні майбутніх домовленостей, оскільки саме їхня безпека безпосередньо пов’язана з результатом війни проти України.

США працюють над гарантіями безпеки та відновленням України

Кушнер також розповів про прогрес у підготовці гарантій безпеки для України. За його словами, раніше це питання залишалося одним із ключових, але не мало достатньої підтримки з боку Вашингтона.

Разом зі спеціальним посланником Стівом Віткоффом він звернувся до Дональда Трампа із запитанням, чи готовий той підтримати надання Україні таких гарантій. Американський президент, за словами Кушнера, відповів ствердно.

«І він сказав: „Абсолютно. Готуйте їх“», — розповів переговорник.

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Водночас Кушнер зауважив, що реалізація таких домовленостей потребуватиме проходження відповідних процедур у Конгресі США.

Крім того, американська сторона досягла прогресу в обговоренні плану післявоєнного економічного відновлення України. До цієї роботи залучені Світовий банк, інвестиційна компанія BlackRock, команда президента Володимира Зеленського та Європейський Союз.

За словами Кушнера, сторони працюють над баченням сильної та економічно успішної України після завершення війни, а також над механізмами підтримки українців.

Американський переговорник висловив сподівання, що досягнутий прогрес у питаннях безпеки, економічного відновлення та залучення Європи до переговорного процесу допоможе наблизити завершення російсько-української війни.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що Москва дипломатичними каналами запросила представників європейських країн на переговори щодо врегулювання війни в Україні. За його словами, Кремль хоче з’ясувати позицію Європи та обговорити питання безпеки.

Путін також заявив, що не бачить непереборних перешкод для досягнення домовленостей щодо закінчення війни в Україні. Водночас він фактично висунув Києву та Європі вимогу погодитися на російські умови, зокрема в територіальних питаннях.

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