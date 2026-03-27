Росія погрожує Британії через дозвіл висаджуватися на судна «тіньового флоту»

Російське посольство у Великій Британії різко відреагувало на рішення дозволити британським військовим перевіряти судна «тіньового флоту» РФ у своїх водах.

Ігор Бережанський
Нафтовий танкер / © Associated Press

Посольство РФ у Великій Британії розкритикувало рішення Лондона дозволити військовим висаджуватися на судна так званого «тіньового флоту» Росії, які проходять транзитом через британські територіальні води.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

У представництві РФ заявили, що Москва розцінює такі дії як провокаційні та залишає за собою право реагувати.

Там наголосили, що Росія застосовуватиме «всі доступні інструменти» для захисту власних інтересів.

«Безрозсудні заяви про наміри атакувати російські торгові судна прямо свідчать про прагнення до загострення і без того напруженої ситуації у сфері безпеки та міжнародної торгівлі», — заявили у посольстві РФ.

У відомстві також додали, що відповідь може включати «зокрема асиметричні» заходи.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про надання військовим повноважень для висадки на борт і затримання танкерів російського тіньового флоту.

Ми раніше інформували, що російський «тіньовий флот» нафтових танкерів, який намагається обійти західні санкції, може завдати катастрофічної шкоди довкіллю у водах Великої Британії.

