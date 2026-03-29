ТСН у соціальних мережах

Росія погрожує ще одній країні через можливу допомогу Україні

Москва погрожує Сеулу наслідками для двосторонніх відносин.

Ігор Бережанський
Прапор Південної Кореї

Прапор Південної Кореї / © Getty Images

Заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що Москва може вдатися до «заходів у відповідь», якщо Південна Корея почне постачати Україні летальну зброю.

Про це він сказав в інтерв’ю російським пропагандистам, інформує Yonhap.

Руденко згадав ініціативу щодо постачання Україні американського озброєння, відому як Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

«Ми послідовно доводили до південнокорейської сторони різними каналами принципову позицію Росії щодо неприпустимості участі Південної Кореї у прямих чи непрямих постачаннях летальної зброї київському режиму, зокрема в рамках ініціативи PURL», — заявив він.

Водночас російський дипломат пригрозив наслідками для двосторонніх відносин.

«В іншому разі двосторонні відносини між Росією та Південною Кореєю можуть серйозно постраждати, і ми будемо змушені вдатися до заходів у відповідь. Сподіваюся, що до цього не дійде», — зазначив Руденко.

Ці заяви пролунали приблизно за місяць після того, як представник МЗС РФ також попереджав про можливі дії у відповідь, якщо Сеул приєднається до формату PURL.

Раніше повідомлялося, що у війні в Україні на боці Росії загинуло й зазнало поранень шість тисяч військових Північної Кореї.

Ми раніше інформували, що Китай і Північна Корея вчаться на війні Росії проти України, створюючи загрози в Східній Азії.

