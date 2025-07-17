Росія погрожує ударами по об’єктах країн НАТО і західних миротворцях в Україні

Росія погрожує ударами по миротворцях в Україні / © ТСН.ua

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У Москві пролунали погрози на адресу тих країн НАТО, які допомагатимуть Україні захищатися від російської агресії та мають намір забезпечити мир.

Про це заявила офіційна речниця російського МЗС Марія Захарова, яку цитують пропагандистські ЗМІ держави-агресорки.

За її словами, Москва вважає, що має право застосовувати зброю проти військових об’єктів країн, які «дозволяють Києву своїм озброєнням бити вглиб Росії».

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Речниця зовнішньополітичного відомства РФ також погрозою відреагувала на ідею «коаліції охочих» розташувати в Україні багатонаціональні сили для забезпечення тривалого миру.

Захарова назвала це «підготовкою інтервенції» і заявила, що такі сили в Україні стануть «законною ціллю» для армії держави-агресорки.

Окрім того, голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький пригрозив країнам НАТО ядерною доктриною РФ.

Так він відреагував на слова командувача сухопутних військ Альянсу генерала Крістофера Донахью, який заявив, що НАТО має можливість «стерти Калінінградську область з землі за нечувано короткі терміни».

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Нагадаємо, Україна матиме новий шлях для отримання американської зброї. Європейські союзники по НАТО купуватимуть її у США, а потім передаватимуть Києву.