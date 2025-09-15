Росія попереджає Європу: ми підемо на будь-яку державу, яка забере наші активи

Російські активи

У понеділок Росія попередила, що переслідуватиме будь-яку європейську державу, яка спробує забрати її активи, після повідомлень про те, що Європейський Союз шукає нові шляхи використання сотень мільярдів доларів заморожених російських активів для допомоги Україні.

Про це пише Reuters.

США та їхні союзники заборонили транзакції з російським центральним банком і міністерством фінансів після того, як президент Владімір Путін відправив свою армію в Україну в 2022 році, і заблокували 300-350 мільярдів доларів суверенних російських активів, переважно європейських, американських і британських державних облігацій, що зберігаються в європейському депозитарії цінних паперів.

Агентство Reuters повідомило, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн хоче, щоб Європейський Союз знайшов новий спосіб фінансування оборони України від Росії, використовуючи залишки грошових коштів, пов’язаних з російськими активами, замороженими в Європі.

Видання Politico повідомило, що Єврокомісія обмірковує ідею використання російських грошових депозитів, відкриває новий рахунок в Європейському центральному банку від погашення облігацій, що належать Росії, для фінансування «репараційної позики» для України.

«Якщо це станеться, Росія буде переслідувати держави ЄС, а також європейських дегенератів з Брюсселя і окремих країн ЄС, які намагаються захопити нашу власність, до кінця століття», — написав у Telegram колишній президент Росії Дмитро Медведєв.

Росія переслідуватиме європейські держави «всіма можливими способами» і в «усіх можливих міжнародних і національних судах», а також «у позасудовому порядку», заявив Медведєв, який обіймає посаду заступника голови Ради безпеки Росії.

Росія заявляє, що будь-яке захоплення її активів є крадіжкою з боку Заходу і підірве довіру до облігацій і валют Сполучених Штатів і Європи.

Європейські держави заявляють, що Росія несе відповідальність за знищення України у найсмертоноснішій сухопутній війні в Європі з часів Другої світової війни — і що Москва має бути змушена заплатити.

Деякі банкіри, однак, остерігаються прецеденту, який арешт суверенних активів може мати для впевненості іноземних суверенів у збереженні своїх грошей, вкладених у західні державні облігації.

Раніше цього місяця Медведєв заявив, що Росія захопить більше української території і буде забирати британську власність по всьому світу після того, як Лондон заявив, що витратив близько 1,3 мільярда доларів, отриманих від заморожених російських активів, на зброю для України.

Російське державне інформаційне агентство РІА повідомило, що Захід здійснив прямі іноземні інвестиції в російську економіку на загальну суму 285 мільярдів доларів, які можуть опинитися під загрозою, якщо російські активи будуть заарештовані.

Нагадаємо, Україна, ймовірно, зможе отримати заморожені російські активи 2026 року. Тоді Росію звинуватять як агресора юридично. Про це розповів політолог-міжнародник Дмитро Левусь.