- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 126
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія порушує кордони, а НАТО мовчить: Рютте пояснив причини бездіяльності
Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив причетність Росії до порушень повітряного простору Естонії та Польщі. Альянс з'ясовує, чи були дії навмисними.
НАТО досі з’ясовує, чи було навмисним порушення повітряного простору Естонії та Польщі з боку Росії.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Рютте підтвердив, що за вторгненням до повітряного простору обох країн "очевидно, що стоять росіяни". Однак він зазначив, що Альянс ще не має інформації, чи була ця дія спланованою.
"Коли йдеться про Польщу й Естонію — очевидно, що це росіяни. Ми ще з’ясовуємо, чи це навмисно, чи ні. Але навіть якщо й ні — це безрозсудно й неприйнятно," — сказав він.
Генсек НАТО також додав, що наразі невідомо, хто саме стоїть за вторгненням дронів у Данії.
Марк Рютте наголосив, що країни НАТО мають захистити своє небо, назвавши ініціативу "стіни дронів" своєчасною й необхідною.