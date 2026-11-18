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Росія пошкодила консульство Австрії у Дніпрі: у Відні відреагували на атаку
Унаслідок російського удару по Дніпру пошкоджено будівлю почесного консульства Австрії. Працівники установи не постраждали, однак консульство тимчасово обмежило способи зв'язку з відвідувачами.
Російська атака на Дніпро призвела до пошкодження будівлі почесного консульства Австрії. У дипломатичному представництві засудили обстріл та нагадали, що міжнародне право забороняє напади на цивільне населення й цивільну інфраструктуру.
Про це повідомило посольство Австрії в Україні у соціальній мережі X.
«Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним правом. Росія повинна дотримуватися цих правил», — наголосили австрійські дипломати.
За інформацією посольства, ніхто зі співробітників почесного консульства не постраждав. Наслідки обстрілу обмежилися пошкодженням будівлі.
Водночас у дипломатичній установі повідомили, що консульство продовжує роботу.
«Консульство продовжує працювати, але під час ремонтних робіт зв'язатися з нами можна лише телефоном», — зазначили у посольстві.
Як відреагувало МЗС України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав пошкодження австрійського консульства черговим прикладом російських атак на цивільну та дипломатичну інфраструктуру.
За його словами, такі удари є грубим порушенням міжнародного права та повинні мати наслідки для Росії.
«Це ще один приклад цілеспрямованих нападів Росії на цивільну інфраструктуру, а також на дипломатичні та консульські установи, що є грубим порушенням міжнародного права», — заявив глава українського МЗС.
Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Москву.
«Кожен такий напад повинен мати наслідки та призводити до посилення санкцій», — наголосив міністр.
Нагадаємо, що раніше відбулася масована атака на Дніпро: є поранені, пошкоджено будинки та фабрику