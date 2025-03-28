Росія поскаржилася в ОБСЄ на Молдову: що обурило Кремль

Кремль. / © Associated Press

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Російська Федерація почала через ОБСЄ заявляти про нібито "репресії у Молдові" та вимагати звільнити затриману керівницю автономного регіону Гагаузія.

Про це повідомляє Newsmaker.

Цього разу Москва обурилася через затримання прокремлівської губернаторки молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул. Постпред Росії при ОБСЄ Александр Лукашевич заявив, що підняв питання про це на засіданні Постійної ради 27 березня, щоб "донести інформацію про те, що відбулося, та істинні мотиви кримінального переслідування лідерки Гагаузії".

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Окрім того, політик звернувся з листом до керівництва ОБСЄ і вимагає "вплинути на владу Молдови і добитися від неї якнайшвидшого звільнення з-під варти Євгенії Гуцул".

Лукашевич заявив, мовляв, Кремль засуджує "тиск на башкана Гагаузії" і закликає владу Молдови звільнити її і "відмовитись від репресивних методів політичної боротьби".

Як повідомлялося, у Молдові затримали главу Гагаузії Євгенію Гуцул. Її звинувачують в тому, що вона брала гроші у Росії, працюючи секретаркою партії "Шор" у 2019-2022 роках. Зазначається, що Гуцул систематично ввозила до Молдови з РФ кошти, які використовували для фінансування політичної діяльності партії.

Нагадаємо, американський державний секретар Марко Рубіо повідомив, що вимагає Кремль в обмін на припинення вогню в Чорному морі.

Дата публікації 17:14, 24.03.25 Кількість переглядів 197 Скандальні заяви Віткоффа про Україну розбурхали світ - розбір інтерв'ю посланця Трампа