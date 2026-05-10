Каспійське море / © із соцмереж

Через ризики в районі Ормузької протоки та загальну нестабільність на Близькому Сході Каспійське море стало одним із найбезпечніших маршрутів для перевезення російських вантажів до Ірану.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, Москва і Тегеран дедалі активніше використовують Каспійський регіон як альтернативний торговельний і військово-логістичний коридор.

Сторони зосереджуються на розвитку портової інфраструктури, судноплавства та транспортного коридору «Північ — Південь», який має з’єднати Росію з Іраном і країнами Перської затоки.

NYT зазначає, що через ризики в районі Ормузької протоки Каспійське море розглядається як більш безпечний шлях для російських перевезень.

Росія останніми роками активно збільшує експорт через каспійські порти, зокрема зерна та нафтопродуктів, а також інвестує у модернізацію портів в Астрахані та Махачкалі.

Крім економічного значення, регіон має і військову роль. За даними західних медіа, Росія використовує Каспійську флотилію для запуску крилатих ракет, а Україна, зі свого боку, заявляє про можливість ураження цілей навіть у цьому регіоні.

У Кремлі визнають стратегічну важливість Каспію та висловлюють занепокоєння можливим розширенням конфліктів у регіоні.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров раніше заявляв, що Каспій має залишатися «зоною миру та співпраці».

Водночас у російському керівництві попереджають, що будь-яка ескалація в акваторії буде сприйматися «вкрай негативно».

