Росія посилює військову активність на Балтиці: Швеція повідомила про посилення загрози

ВМС Швеції щотижня стикаються у Балтиці з російськими субмаринами / © Associated Press

Балтійське море стає ареною дедалі напруженішого протистояння. Шведські військові моряки констатують, що присутність російського флоту в регіоні перестала бути епізодичною і перетворилася на системну загрозу. Москва не лише постійно тримає свої кораблі поблизу скандинавських берегів, а й активно модернізує свої підводні сили.

Про це пише The Guardian з посиланням на начальника оперативного штабу ВМС Швеції капітана Марко Петковича.

«Майже щотижневі» гості

За словами капітана Петковича, шведський флот стикається з російськими підводними човнами у Балтійському морі «майже щотижня».

«Це дуже поширене явище», — зазначив військовий, додавши, що кількість таких зустрічей останніми роками значно зросла.

Росія цілеспрямовано посилює свої можливості. Вона виробляє по одному підводному човну класу Kilo (за класифікацією НАТО) на рік на верфях у Санкт-Петербурзі. Складність ситуації додає рельєф дна Балтійського моря — горбистий ландшафт дозволяє субмаринам ефективно ховатися від радарів.

Окрім того, Петкович попередив про ризики, пов’язані з «тіньовим флотом» Росії — старими нафтовими танкерами, які перевозять підсанкційну нафту. Військові не виключають, що ці цивільні судна можуть бути використані для гібридних атак, наприклад, для запуску дронів.

Фактор війни в Україні

Шведське командування прогнозує, що ситуація може погіршитися у разі заморожування конфлікту в Україні.

«Як тільки в Україні врешті-решт буде встановлено режим припинення вогню або перемир’я… ми оцінюємо, що Росія посилить свої спроможності в цьому регіоні», — наголосив Петкович.

Тобто вивільнені ресурси Кремль, імовірно, спрямує на північний захід, створюючи нові виклики для країн Балтії та Скандинавії.

Реакція НАТО

Альянс не сидить склавши руки. Нещодавно Швеція прийняла великі навчання з протичовнової оборони Playbook Merlin 25, у яких взяли участь дев’ять країн. Сотні військових відпрацьовували навички полювання на субмарини в унікальних умовах Балтики.

Також, за словами Петковича, посилена пильність НАТО дає результати. З моменту початку операції Baltic Sentry у січні в регіоні не було зафіксовано жодного інциденту з пошкодженням підводних кабелів, що свідчить про ефективність стримування.

Нагадаємо, у жовтні російське судно 20 хвилин дрейфувало біля польського газопроводу на Балтиці. Поблизу Щецина російський катер зупинився у безпосередній близькості до газопроводу, що змусило польських прикордонників негайно втрутитися у ситуацію.