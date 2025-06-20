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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Росія посилить співпрацю з "дружніми країнами" у військовій сфері — Путін

Господар Кремля описав майбутню співпрацю із країнами, які підтримують РФ.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про намір розвивати військово-технічну співпрацю із «дружніми країнами», зокрема у сфері спільних розробок зброї.

Про це він говорив на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму, який проігнорували західні компанії через війну РФ в Україні, передає Reuters.

«Йдеться не тільки про постачання або модернізацію техніки та озброєнь, а й про спільні розробки, підготовку кадрів, створення підприємств та виробничих потужностей під ключ», — описав Путін майбутню співпрацю із країнами, які підтримують РФ, зокрема, ймовірно, з Північною Кореєю.

Президент держави-агресорки додав, що Росія буде підвищувати бойові можливості збройних сил та модернізувати об’єкти військової інфраструктури.

«Оснащуватимемо їх за останнім словом техніки, зразками озброєння та обладнання, які на практиці, в бойових умовах, доводять свою ефективність», — заявив господар Кремля, не уточнивши, що під «бойовими умовами» він має на увазі загарбницьку війну в Україні.

Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін оголосив про створення нового роду військ у армії РФ.

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