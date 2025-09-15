Росія повертається до бартеру з 1990-х на тлі посилення санкцій, – Reuters

Прапор Росії / © iStock

Реклама

Росія відновила бартерну торгівлю з іноземними партнерами, обмінюючи товари без грошових розрахунків, щоб обійти західні санкції та обмеження SWIFT. Це явище набирає обертів уперше після 1990-х років і стосується насамперед співпраці з Китаєм та іншими країнами Азії.

Про це повідомляє із посиланням на офіційні дані російського Міністерства економіки, коментарі учасників ринку та експертів, які аналізують зовнішню торгівлю Росії Reuters.

У Росії бартерний обмін відроджується через необхідність обходити санкції, які були запроваджені США, ЄС та їхніми союзниками після вторгнення РФ в Україну у 2022 році та анексії Криму у 2014 році. Загалом запроваджено понад 25 тисяч різних обмежень, що завдали значного удару по економіці країни.

Реклама

За словами одного з джерел у платіжному секторі, «китайські банки бояться потрапити під вторинні санкції, тому не приймають гроші з Росії», що стимулює розвиток бартерних схем.

Міністерство економіки РФ ще у 2024 році випустило 14-сторінковий посібник з організації зовнішньоторговельного бартеру, де детально описані способи обміну товарами для обходу санкцій. Документ пропонує навіть створення спеціальної біржі, де можна проводити бартерні операції. У ньому зазначено: «Бартерні угоди дозволяють обмінювати товари та послуги з іноземними компаніями без необхідності проведення міжнародних фінансових розрахунків».

Reuters зафіксував кілька конкретних угод. Наприклад, російське зерно обміняли на китайські автомобілі: китайська сторона оплатила машини юанями, російська — зерно рублями, після чого відбувся прямий обмін. Інші угоди включали обмін насіння льону на побутові товари, будівельні матеріали та машини. Один із таких контрактів, зареєстрований у 2024 році на Уралі, оцінювали приблизно у 100 тисяч доларів.

Максим Спаський, секретар Генеральної ради Російсько-Азійського союзу промисловців і підприємців, зазначив: «Зростання бартеру — це симптом дедоларизації, тиску санкцій та проблем з ліквідністю серед партнерів». Він також прогнозує подальше збільшення обсягів таких операцій.

Реклама

Бартерна торгівля не є єдиним способом обходу обмежень. Деякі компанії використовують «платіжних агентів», які за комісію забезпечують перекази через різні схеми, а інші працюють із криптовалютами, прив’язаними до долара США, або через державний ВТБ банк у Шанхаї. За словами Сергія Путятінського, віцепрезидента з операцій та IT у BCS, «Малий бізнес активно використовує крипту. Хтось транспортує готівку, хтось працює через компенсатори, дехто диверсифікує рахунки в різних банках».

Історично бартер уже застосовувався в Росії після розпаду СРСР у 1990-х роках, коли дефіцит готівки, висока інфляція та девальвації робили класичні розрахунки проблемними. Тоді бартер породжував хаотичні угоди та маніпуляції з цінами, що приносило величезний прибуток окремим учасникам ринку. Сьогодні, хоча грошей достатньо, бартер відроджується через постійний тиск санкцій та страх вторинних обмежень.

За даними російської митниці, бартер проводиться для широкого спектра товарів, хоча обсяги угод залишаються незначними порівняно з загальним обсягом зовнішньої торгівлі. Однак спостерігається часте використання цієї схеми, і аналітики вважають, що її роль у економіці буде зростати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американський Конгрес не планує вводити санкції проти Росії без попередньої згоди президента Дональда Трампа, хоча в столиці США вважають, що нові обмежувальні заходи давно назріли.