Росія продовжує красти українське зерно: викрито схему

Зерно

Реклама

Росія й далі краде українське зерно з окупованих територій через порти Севастополя та Маріуполя. Наприкінці квітня зафіксували нові рейси до Єгипту, де росіяни намагалися видати це зерно за своє, підробляючи документи просто в морі.

Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі «Суспільному».

Як працює схема РФ

За словами уповноваженого, росіяни використовують одну й ту саму систему маніпуляцій з документами, щоб легалізувати крадене майно в міжнародних портах.

Реклама

«Зерно завантажують у закритих портах окупованих Маріуполя чи Севастополя. У початкових документах фігурують російські порти (наприклад, Темрюк). Але щойно судно виходить у море, декларації „магічним чином“ змінюються і кінцевим пунктом стають порти Єгипту (Ель-Дехейла чи Олександрія)», — заявив Владислав Власюк.

Зокрема, за цією схемою у Маріуполі завантажилися судна Alfa-1 та Irkutsk. Останнє перебуває під українськими санкціями та офіційним арештом. Ще одне судно, Mikhail Nenachev, транспортувало зерно з Севастополя до Олександрії.

Попередження для покупців і наслідки

Українська сторона наголошує, що фальсифікація маршрутів не звільняє покупців від відповідальності за співпрацю з агресором.

«Зміна документів не змінює реальності: це — крадене зерно, вивезене з окупованих Росією територій України. Ми встановлюємо реальні маршрути попри будь-які фальшиві декларації. Єгипетська сторона має усвідомлювати, що купуючи таку пшеницю, вона стає частиною логістичного ланцюга воєнного злочину РФ», — підкреслив Владислав Власюк.

Реклама

За його совами, наразі уся інформація щодо суден, їхніх власників і капітанів передана міжнародним партнерам України. Ці дані використають для посилення санкційного тиску на «тіньовий флот», який Росія використовує для незаконної торгівлі.

Росія вивозить українське зерно — останні новини

Раніше стало відомо, що порти Ізраїлю приймають судна з вантажами, які Росія незаконно вивозить з окупованих територій України. Зокрема, йдеться про викрадене зерно.

Проте ізраїльська компанія «Ценципер» відмовилася розвантажувати російський балкер із зерном, незаконно вивезеним з окупованих територій України. У МЗС назвали це позитивним кроком і закликали не ставати співучасниками злочину.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що попри неодноразові попередження судну ASOMATOS дозволили розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в єгипетському порту Абу-Кір. Це вже четвертий випадок так званого «відмивання» російського зерна в портах Єгипту від квітня.

Реклама

Новини партнерів