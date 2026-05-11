Росія продовжує красти українське зерно: викрито схему
Росія використовує «тіньовий флот» для торгівлі краденою українською пшеницею.
Росія й далі краде українське зерно з окупованих територій через порти Севастополя та Маріуполя. Наприкінці квітня зафіксували нові рейси до Єгипту, де росіяни намагалися видати це зерно за своє, підробляючи документи просто в морі.
Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі «Суспільному».
Як працює схема РФ
За словами уповноваженого, росіяни використовують одну й ту саму систему маніпуляцій з документами, щоб легалізувати крадене майно в міжнародних портах.
«Зерно завантажують у закритих портах окупованих Маріуполя чи Севастополя. У початкових документах фігурують російські порти (наприклад, Темрюк). Але щойно судно виходить у море, декларації „магічним чином“ змінюються і кінцевим пунктом стають порти Єгипту (Ель-Дехейла чи Олександрія)», — заявив Владислав Власюк.
Зокрема, за цією схемою у Маріуполі завантажилися судна Alfa-1 та Irkutsk. Останнє перебуває під українськими санкціями та офіційним арештом. Ще одне судно, Mikhail Nenachev, транспортувало зерно з Севастополя до Олександрії.
Попередження для покупців і наслідки
Українська сторона наголошує, що фальсифікація маршрутів не звільняє покупців від відповідальності за співпрацю з агресором.
«Зміна документів не змінює реальності: це — крадене зерно, вивезене з окупованих Росією територій України. Ми встановлюємо реальні маршрути попри будь-які фальшиві декларації. Єгипетська сторона має усвідомлювати, що купуючи таку пшеницю, вона стає частиною логістичного ланцюга воєнного злочину РФ», — підкреслив Владислав Власюк.
За його совами, наразі уся інформація щодо суден, їхніх власників і капітанів передана міжнародним партнерам України. Ці дані використають для посилення санкційного тиску на «тіньовий флот», який Росія використовує для незаконної торгівлі.
Росія вивозить українське зерно — останні новини
Раніше стало відомо, що порти Ізраїлю приймають судна з вантажами, які Росія незаконно вивозить з окупованих територій України. Зокрема, йдеться про викрадене зерно.
Проте ізраїльська компанія «Ценципер» відмовилася розвантажувати російський балкер із зерном, незаконно вивезеним з окупованих територій України. У МЗС назвали це позитивним кроком і закликали не ставати співучасниками злочину.
Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що попри неодноразові попередження судну ASOMATOS дозволили розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в єгипетському порту Абу-Кір. Це вже четвертий випадок так званого «відмивання» російського зерна в портах Єгипту від квітня.