Росія продовжує розмахувати ядерною дубиною: якою зброєю лякають світ цього разу

Атомний підводний човен "Хабаровськ" / © скриншот з відео

Російська Федерація продовжує лякати світ своїми можливостями застосування ядерної зброї. У суботу, 1 листопада, за участі міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова було спущено на воду новітній атомний підводний човен «Хабаровськ», який буде носієм ядерних торпед «Посейдон».

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони держави-агресорки, опублікувавши відео в офіційному Telegram-каналі.

Під час пафосної церемонії, яка відбулася на суднобудівному заводі виробничого об’єднання «Севмаш» у Сєвєродвінську, російський міністр Бєлоусов назвав цю подію «знаковою».

За його словами, підводний човен «Хабаровськ» призначений для «безпеки морських кордонів Росії та захисту її національних інтересів у різних районах Світового океану».

Російські пропагандисти пишуть, що «Хабаровськ» може нести відразу 12 «Посейдонів» — автономних ядерних торпед, здатних «вражати цілі в будь-якій точці океану».

Раніше російське пропагандистське агентство ТАСС повідомило, що у складі Підводних сил Тихоокеанського флоту Росії планується сформувати нову дивізію підводних човнів, куди увійдуть кілька субмарин, серед яких «Хабаровськ» і «Бєлгород». Обидва підводні човни є носіями ядерних торпед «Посейдон», про випробування яких нещодавно з великим ентузіазмом розповідав президент Росії Володимир Путін.

Господар Кремля наголошував на унікальності «Посейдонів», які, за його словами, значно потужніші за ядерні ракети «Сармат».

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін також зробив заяву про нову ядерну ракету «Буревісник», назвавши її досягненням російської науки.

Випробування двох потужних носіїв ядерної зброї — крилатої ракети «Буревісник» та підводного безпілотника «Посейдон» — аналітики вважають чітким сигналом Москви Вашингтону. Демонстрацією свого ядерного арсеналу Кремль намагається змусити Сполучені Штати сісти за стіл переговорів і прийняти ширші умови Росії, які виходять за рамки війни в Україні.